Nova plataforma de parcelamento de impostos e boletos para pequenos empreendedores

Os empreendedores já têm acesso a crédito através de seus cartões de crédito e montamos um primeiro produto cujo propósito é permitir que os clientes possam fazer o parcelamento de impostos, taxas e boletos através do seu cartão, em até 12x em parcelas pré-fixadas, com taxas mais baixas.

O modelo de abpix é white label, ou seja, o motor tecnológico é oferecido aos parceiros, que já tem relacionamento com os pequenos empreendedores e portanto conseguem oferecer um novo valor agregado. São contadores, associações, empresas comerciais e até startups que montam uma nova oferta através da solução da abpix.

"Estamos trabalhando para fornecer taxas cada vez mais acessíveis, repassando aos clientes todas as reduções que conseguimos negociar junto ao mercado" diz Ricardo Varoto, COO da fintech.

A plataforma foi desenvolvida como uma sub-adquirente, conectada a ADIQ. As transações de parcelamento ocorrem dentro de todas as normas do Banco Central e o processamento dos pagamentos é feito em uma parceria com o Bradesco.

"Nosso objetivo é criar soluções financeiras que permitam que parceiros de negócios agreguem cada vez mais valor à sua rede de pequenos empreendedores.", finaliza Varoto.

A startup conta com investimentos da SEASTORM VENTURES e com a experiência de Wagner Aguado, executivo que passou por grandes empresas como Wirecard, Banrisul, Alelo, Bradesco, e pelas fintechs, Trigg e Avante.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1373285/abpix.jpg

