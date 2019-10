Novo 156 de Jundiaí entra em funcionamento com o apoio da G&P

SÃO PAULO, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Com isso, o município é um dos pioneiros na utilização de tecnologia de ponta e permite a interação multicanal, uma vez que os jundiaienses podem solicitar serviços em todas as plataformas: por aplicativo, telefone, portal ou presencialmente.

A partir de uma lista com 28 temas diferentes – desde animais até emprego, coleta de lixo e segurança – o cidadão poderá realizar solicitações, acompanhar, aferir e consultar informações detalhadas disponibilizadas pelo município para a população através da Carta de Serviços, documento que tem como objetivo estabelecer o compromisso da administração de observar padrões de qualidade, eficiência e eficácia.

Junto com o Portal de Serviços, o Novo 156 também ganhou um avançado sistema mais eficiente para o atendimento. Desenvolvido pela CIJUN (Companhia de Informática de Jundiaí) em parceria com a G&P, o sistema foi desenvolvido através da plataforma de CRM Oracle.

O projeto inovador moderniza o atendimento, permitindo respostas rápidas aos pedidos da população e de acordo com o Diretor Presidente da CIJUN, Amauri Marquezi de Luca, o Novo 156 é focado no atendimento ao cidadão. "Ele é mais fácil de ser utilizado e permite uma gama muito mais ampla de serviços, tendo o mesmo conceito dos serviços via App, que entram diretamente para o responsável pela execução do serviço, o que diminui o tempo de resposta para o munícipe", resume.

A G&P é uma das maiores provedoras nacionais de serviços do segmento de TI. Para Helio Nascimento, Diretor Presidente da companhia, "os investimentos realizados na melhoria da prestação de Serviços Gerenciados e na implementação de soluções de parceiros estratégicos, como é o caso da Oracle, colocam a G&P numa posição de destaque, especialmente em projetos capazes de transformar a experiência de usuários e clientes", finaliza.

Sobre a G&P

A G&P Projetos e Sistemas é uma empresa com capital 100% nacional que atua há 29 anos no segmento de Tecnologia da Informação. Fundada em 1989, caracteriza-se por uma trajetória de sólido crescimento, permanentes investimentos em qualificação profissional e uma reconhecida excelência operacional.

Com base nas melhores práticas de governança de TI, a empresa tem uma marca de longevidade e qualidade nas atuações técnicas operacionais, e principalmente, serviços na modalidade projeto fechado e outsourcing total. Também atua fortemente na comercialização e implantação de soluções de negócios em conjunto com seus parceiros estratégicos.

Investindo na padronização e melhoria contínua dos seus processos, conta com modelos, metodologias e práticas internacionalmente reconhecidas, através das certificações ISO 9001:2015 e o CMMI – Capability Maturity Model Integration nível 3, modelo de referência que contém as práticas necessárias para o desenvolvimento de software com qualidade, procurando estabelecer um modelo único no processo de melhoria, integrando diferentes modelos e disciplinas.

Além disso, conta com uma equipe especializada em Gestão de Pessoas capacitada para o recrutamento, seleção, treinamento e acompanhamento de carreira dos seus mais de 1.100 colaboradores distribuídos no território nacional.

Para mais informações, acesse: www.gpnet.com.br

FONTE G&P Projetos e Sistemas S.A

