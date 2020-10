NTT Advanced Technology vermarktetneue Version des WinActor RPA-Tools in Übersee

MitzusätzlichenFunktionenzurSteigerung der Produktivitätbei der Szenarioerstellungunterstützt die neue Version „New Work Styles" in der COVID-19-Zeit

KAWASAKI, Japan, 6. October 2020 /PRNewswire/ -- Die NTT Advanced Technology Corporation wird am 1. Oktober 2020 die neueste Version (Ver. 7) ihresrobotergestütztenProzessautomatisierungs-(RPA)-Tools „WinActor" in Übersee auf den Marktbringen. Damitkommtsie den Bedürfnissen der BenutzervomAnfänger bis zumfortgeschrittenenProgrammierer in Hinblick auf „Menschenzentriertheit" entgegen.

In den Zeiten der COVID-19-Pandemie suchen viele Unternehmen nach einem neuen Arbeitsstil, und RPA, was mehr an Aufmerksamkeit gewinnt, scheint ein vielversprechendes Mittel zur Verwirklichung dieser neuen Arbeitsstile zu sein. Das RPA-Tool WinActor des Unternehmens mit Sitz in Kawasaki City, Präfektur Kanagawa, hat in Japan einen sehr guten Ruf und wurde bereits bei mehrals 5.300 Unternehmen eingeführt.

WinActor Ver. 7 wird den Kundenhelfen, die digitale Transformation voranzutreiben, einenneuenArbeitsstilanzunehmen, der die Erfordernisse der COVID-19-Ära berücksichtigt, und ihreGeschäftseffizienzzuverbessern. Version 7 bietet die folgendenHauptfunktionen.

1. MenschenzentrierteFunktionen

UnterAusnutzung der gesteigertenVerarbeitungsgeschwindigkeitwurde die Benutzeroberflächeüberarbeitet, so dasssiejetztnochraffinierter und einfacherzubedienenist.

Ein Tutorial führt die Benutzer in alleSchlüsselprozesseein, von den Grundlagenfür die Erstellung von Szenarien bis hinzupraktischen und anwendungsorientiertenOperationen.

2. EffektiveFunktionenfür den EinsatzimUnternehmen

Die BenutzerkönnenmehrereSzenariengleichzeitig auf demselbenBildschirmbearbeiten, so dasssieTeileeinesSzenarios von einemzumanderenkopieren und einfügenkönnen, währendsiemehrereSzenarienbetrachten.

WinActor Scenario Script, einSzenario-Editor fürfortgeschritteneProgrammierer, ermöglicht es ihnen, einSzenariomiteinerProgrammiersprachezuentwickeln, mit der siesichervertrautsind.

3. Unterstützungbei der Erstellung von Szenarien

Der OCR-basierteBildabgleicherleichtert die Aufzeichnung und Ausführung von OperationenimZusammenhangmitZeichenketten auf dem Bildschirm.

Die Table-Scraping-FunktionextrahiertTabelleninformationenauseinerWebseite. WennsicheineTabelleübermehrere Seiten erstreckt, greiftWinActor einzeln auf diesezu und gibt die erhaltenenTabelleninformationen in einereinzigen CSV-Dateiaus.

4. Zwei-Sprachen-Fähigkeit

Die Benutzerkönnen die Sprachewechseln, um bestimmtenAusführungsumgebungengerechtzuwerden. DarüberhinauskönnenSzenarien, die auf Japanischentwickeltwurden, ohneÄnderungauch auf Englischverwendetwerden und umgekehrt.

Offizielle Website: https://www.ntt-at.com/news/2020/detail/release200930.html

