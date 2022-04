Número de divórcios bate recorde e impacto pode ser visto na construção civil

Construtora paulistana, Consthruir Engenharia, percebe aumento na busca por estúdios e apartamentos de até 70m2

SAO PAULO, 7 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O número de divórcios bateu recordes no Brasil em 2021. De acordo com um levantamento do Colégio Notarial do Brasil (CNB), do Conselho Federal, 77 mil casais se desfizeram nos cartórios de todo o país. Especialistas acreditam que a quarentena, o trabalho em home office e o maior tempo que os casais passam juntos tenham contribuído para o aumento, que é o maior desde 2007.