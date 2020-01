O ator Felipe Didone conquista o público digital com humor sem filtro

BELO HORIZONTE, 13 de janeiro de 2020 /PRNewswire/ -- O jovem humorista, conhecido como Felipe Didone, conquistou público fiel nas redes sociais com seu trabalho humorístico que explora situações cotidianas, como relacionamento amoroso e vínculos familiares. Atualmente, o divertido artista conta com mais de 52 mil seguidores no Instagram, uma das plataformas digitais na qual mais faz sucesso.

O mineiro, nascido e morador de uma cidade chamada Coronel Fabriciano, tem se dedicado ao público on-line, mas já desenvolveu trabalhos no teatro e no cinema. "Vejo que tenho uma relação muito mais próxima e direta com o meu público nas redes sociais. Consigo entrar na casa de milhares de pessoa e isso não tem preço. Tenho a capacidade de divertir ao mesmo tempo uma pessoa que mora na minha cidade e outra que está fora do Brasil. Não existem limites. Isso me fascina", fala o ator Felipe Didone.

O humorista destaca os resultados que obteve em curto espaço de tempo e ressalta o que ele acredita ser o motivo de tanto sucesso. "Tenho vídeos com quase 1 milhão de visualizações no Facebook e Instagram. Conquistei em menos de 6 meses mais de 50 mil seguidores. Tudo isso com vídeos humorísticos sobre casamento, relacionamento familiar, ciúmes, dificuldade financeira e outros, tudo de maneira muito engraçada. E isso chama muito a atenção das pessoas, principalmente das mulheres. Muitas delas me mandam mensagens contando que passam por situações semelhantes. Acredito que encarar problemas com humor é também uma forma de chamar a atenção para problemas sociais".

Para conhecer o trabalho de Felipe Didone, siga a página de Instagram: @felipedidone . Você poderá conferir personagens, vídeos e posts engraçados.

