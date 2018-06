O GLOBALG.A.P. apoia seus grupos de interesse para atenderem às exigências da Lei de Modernização da Segurança Alimentar (FSMA) dos EUA

COLÔNIA, Alemanha e PORTLAND, Oregon, 21 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- O programa GLOBALG.A.P. lança um conjunto de três soluções para apoiar seus grupos de interesse no atendimento das exigências da Lei de Modernização da Segurança Alimentar (FSMA - Food Safety Modernization Act) dos Estados Unidos, bem como das expectativas de mercado para a certificação de Boas Práticas Agrícolas (Good Agricultural Practices) através da experiência simplificada de auditoria e avaliação.

Adição à Regra de Segurança dos Produtos da FSMA do GLOBALG.A.P.

Os produtores de frutas e legumes que atendem a todas as exigências do Padrão Integrado de Garantia da Produção (IFA - Integrated Farm Assurance Standard) do GLOBALG.A.P., um programa de certificação reconhecido pela Iniciativa Global de Segurança Alimentar (GFSI – Global Food Safety Initiative), já atendem à maioria das exigências da Regra de Segurança dos Produtos (PSR - Produce Safety Rule) da FSMA. O GLOBALG.A.P. oferece sua adição à PSR da FSMA para tratar das exigências da PSR da FSMA que não estão explicitamente cobertas pelo padrão IFA. Para aqueles produtores localizados nos Estados Unidos ou no Canadá, o GLOBALG.A.P. oferece esta adição gratuitamente.

Padrão Harmonizado de Segurança dos Produtos (HPSS – Harmonized Produce Safety Standard)

O HPSS do GLOBALG.A.P. é uma certificação de segurança alimentar reconhecida pela GFSI, especialmente criada para atender às necessidades dos produtores de frutas e legumes dos Estados Unidos. O HPSS inclui integralmente os Padrões Harmonizados da Iniciativa de Harmonização das Boas Práticas Agrícolas para Produtos (Produce GAP Harmonization Initiative's Harmonized Standards), os quais são administrados pela Associação Unida de Produtos Frescos (United Fresh Produce Association) e estão em linha com versão 1.1 da PSR da FSMA.

Padrão de Segurança para Manuseio dos Produtos (PHA – Produce Handling Assurance)

O Padrão de Segurança para Manuseio dos Produtos (PHA) do GLOBALG.A.P. cobre os passos do pré-processamento da produção após o ponto de colheita das culturas, incluindo resfriamento, embalagem, reembalagem, manuseio e armazenagem dos produtos. Está disponível para operações de manuseio nos Estados Unidos, México, Canadá e no Caribe e para operações em todo o mundo, as quais embalam os produtos em um ambiente de galpão aberto. As exigências da FSMA tanto em relação à PSR quanto em relação à Regra de Controles Preventivos para Alimentos Humanos (Preventive Controls for Human Food Rule), estão incluídas como aplicáveis. O PHA está atualmente em consulta pública, será lançado no verão de 2018 e começará o processo de reconhecimento da GFSI ainda este ano.

A equipe do GLOBALG.A.P. da América do Norte discutirá estas soluções no evento United FreshTec Expo em Chicago, em junho e no evento Produce Marketing Association Fresh Summit em Orlando, em outubro.

Sobre o GLOBALG.A.P.

O GLOBALG.A.P. é um programa de certificação líder, cuja missão é reunir os agricultores e os varejistas para produzirem e comercializarem alimentos seguros visando proteger recursos escassos e construir um futuro sustentável.

www.globalgap.org

GLOBALG.A.P. North America Inc.

+1 503-875-0391

standard_support@globalgap.org

FONTE GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS

SOURCE GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS

Related Links

http://www.globalgap.org