O Live recomenda Riserva Golf: viver com exclusividade no Rio

Riserva Golf, exclusividade para a sua família viver bem

A excelência no projeto do Riserva Golf vai além dos parâmetros convencionais; com design internacional contemporâneo, o condomínio de luxo foi projetado ao detalhe, com materiais nobres e equipamentos modernos.

Mas, além disso, o Riserva Golf apresenta um diferencial para o meio ambiente ⏤ o condomínio une sofisticação à sustentabilidade e é o primeiro residencial do Brasil com selo LEED Gold .

Esta certificação incentiva a adoção de práticas sustentáveis na construção, que vão desde eficiência energética e de uso da água, a materiais, recursos, qualidade ambiental e inovação.

No Riserva Golf, a vida exterior pode acontecer dentro do condomínio, o qual conta com espaços amplos abertos para estar, com tranquilidade e segurança, e em contato com a natureza exuberante do entorno.

Morar no Rio de Janeiro com silêncio e segurança

Conhecida como "a cidade maravilhosa", cenário da bossa nova, o Rio de Janeiro é sinônimo de uma vida leve, em contato com a natureza, com praias únicas e a cultura carioca de viver. Porém, isso é associado normalmente à agitação e ao movimento.

Portanto, viver no Rio de Janeiro tranquilo, silencioso, em meio a um entorno natural, é algo especial e único, que é possível no condomínio Riserva Golf.

Localizado na Barra da Tijuca, área cada vez mais valorizada, sinônimo de sofisticação e calmaria, o Riserva Golf tem como frente o Campo de Golfe Olímpico, que se estende até a lagoa, possibilitando a vista da praia em silêncio.

A tranquilidade encontra aqui a praticidade, afinal o condomínio também conta com uma infraestrutura de comércios e serviços no entorno; ao lado da Avenida das Américas e vizinho de escolas renomadas, como The British School e Escola Americana, além do sofisticado Polo Gastronômico no Shopping Rio Design Barra e no Vogue Square, onde se encontram alguns dos mais conceituados Chefs da atualidade.

Lazer na natureza e variedade de esportes: uma infraestrutura de luxo para em um terreno de mais de 31 mil m²

O dia a dia no Riserva Golf proporciona a qualidade de vida dos sonhos; um condomínio que é um clube privado, rodeado de verde, com infraestrutura completa e equipada para praticar seu esporte favorito e descobrir muitos outros, além de espaços de estar incorporados ao paisagismo.

A área das piscinas é como a de resorts luxuosos, contando com piscinas adulto, infantil e com raia de 50 metros, deck molhado, áreas de descanso, tudo em entorno verde, além da piscina indoor aquecida, ideal para nadar à noite e em dias mais frescos.

Para relaxar após um dia de trabalho ou aproveitar o final de semana de um jeito único e tranquilo de autocuidado, o Riserva Golf conta com espaços projetados para o seu bem-estar, como a sauna úmida e a sala de massagem com spa.

Uma rotina saudável, com prática de esportes regulares é algo cada vez mais essencial, para isso o Riserva Golf conta com uma variedade de ambientes totalmente equipados. Além do convencional espaço fitness de academia, o condomínio conta com sala de spinning, sala de dança, sala de lutas, e até de squash.

Para quem prefere atividades ao ar livre, o Riserva Golf conta com uma quadra poliesportiva e duas quadras de tênis, sendo uma de saibro.

O paisagismo é outro diferencial do Riserva Golf, o terreno de mais de 31 mil m² foi projetado ao detalhe, com diversas espécies de vegetação, criando uma atmosfera tropical. As áreas verdes são complementadas com lagos artificiais e zonas de estar, com sofás sobre pergolados, ideal para encontrar os amigos, ler e desfrutar o pôr do sol.

No Riserva Golf, as crianças podem ter um dia a dia livre com segurança, brincando em diferentes espaços. O condomínio conta espaços ao ar livre, como o playground, e ambientes indoor, de brinquedoteca e salão de jogos.

Para reunir os amigos com conforto e amplitude, o salão de festas e o espaço gourmet são ideais. Construídos como edículas separadas das torres para mais privacidade e conforto em contato com o verde. O exterior entra nos ambientes, que contam com varanda ampla sobre pergolado.

Riserva Golf está à sua espera

O Riserva Golf Vista Mare Residenziale contempla tudo o que deseja alguém que está à procura de apartamentos à venda no Rio de Janeiro e deseja viver com privacidade, tranquilidade e conforto.

O morar em contato com a natureza, de maneira intimista, sofisticada e prática, está aqui à sua espera.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1484163/riserva_golf.jpg

FONTE Live

Related Links

https://live.apto.vc



SOURCE Live