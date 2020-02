O papel da inteligência artificial na medicina cardiovascular

Existem marca-passos cardíacos que podem ser controlados de forma remota, utilizando tecnologia de satélites e provendo ao indivíduo cardiopata mais segurança no que tange ao monitoramento de seus batimentos cardíacos. Muitas pesquisas têm sido desenvolvidas na busca de protótipos que executem artificialmente a função propulsora do coração humano. Atualmente, um indivíduo com insuficiência cardíaca avançada pode sobreviver mais tempo, graças a uma tecnologia que mimetiza todos os ciclos do músculo e valvas cardíacas. A robotização de alguns procedimentos cardiovasculares, embora jamais substitua o intelecto humano, certamente contribui para amenizar as imperfeições de uma mão cansada.