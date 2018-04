Objectway es mencionada en los informes Gartner

Gartner, la compañía mundial principal de investigación de tecnología de la información y asesoramiento, ha citado a Objectway en tres documentos de investigación, Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems,[1] the Banker's Guide to Mid- and Back-Office Systems,[2] y Best Practices for WM CIOs Leverage Fintechs for Competitive Advantage.[3]

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/662702/Objectway_Logo.jpg )

En Banker's Guides to Wealth Management Front, Mid- and Back-Office Systems, Gartner evaluó 23 sistemas de gestión de riqueza de tipo front, mid- and back-office de representantes de proveedores de todo el mundo. La primera guía recomienda: "Los responsables de información que designan las operaciones y arquitecturas para la firma de gestión de riqueza digital deberían: crear una visión de cliente global para mejorar el servicio y actualizar la productividad de asesoramiento al centrarse en los vendedores de sistemas de tipo front-office que incluyen o apoyan la integración de los datos desde CRM, planificación financiera, gestión de cartera y aplicaciones de proposición de flujo de trabajo". La segunda recomienda: "Los responsables de información que designan las operaciones y arquitecturas para la firma de gestión de riqueza digital deberían: determinar validez de las ofertas de sistemas de vendedor de tipo mid- and back-office para las necesidades específicas de la firma utilizando los datos de encuesta de Gartner de cara a evaluar las capacidades funcionales de los vendedores en cinco áreas clave - información, compatibilidad, gestión de pedidos, administración de datos y otras funciones".

Como parte de la Banker's Guide to Front-Office Systems, los productos de Objectway fueron tratados dentro de la encuesta.

"Creemos que nuestra plataforma modular y escalar Objectway Extend cubre las capacidades de tipo front office, para dirigirse a los clientes actuales y conscientes del sector digital de forma más personalizada y proactiva, y en las funcionalidades de tipo mid-back office, que son vitales para apoyar la productividad, beneficios y eficacia operativa de las firmas de gestión de riqueza", destacó Luigi Marciano, consejero delegado de Objectway.

Objectway también fue mencionada en el informe Best Practices for WM CIOs to Leverage Fintechs for Competitive Advantage. Este informe indica cuatro áreas clave en las que las compañías financieras y tecnológicas pueden impactar en la gestión de la riqueza: adquisición y apoyo a los clientes; investigación y gestión de inversiones; productividad de gestión de relaciones y gobierno, gestión de riesgo y compatibilidad.

"Estamos muy orgullosos de considerar esta mención como resultado de nuestro trabajo para mejorar la eficacia de las relaciones con los responsables en espacios como la construcción de la cartera de inversión, rendimiento de inversión, analítica, dedicación de múltiples canales e información", añadió Marciano.

[1] Gartner, "Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems", Chuck Thomas, 21 de noviembre de 2017.

[2] Gartner, "Banker's Guide to Wealth Management Mid- and Back-Office Systems", Chuck Thomas, 21 de noviembre de 2017.

[3] Gartner, "Best Practices for WM CIOs to Leverage Fintechs for Competitive Advantage", Chuck Thomas, 15 de septiembre de 2017.

Visite Objectway.com

mktg@objectway.com

SOURCE Objectway