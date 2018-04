Objevte krásy života s AppGallery od HUAWEI

Dne 27. března během gala konference v Paříži byla představena platforma AppGallery spolu se smartphonem HUAWEI P20. Co je to AppGallery a co je na ní pozoruhodné? Projděte si následující popis a zjistíte to.

AppGallery je oficiální distribuční platforma společnosti Huawei. Umožňuje uživatelům vyhledávat, stahovat, spravovat a sdílet mobilní aplikace na mobilních zařízeních Huawei snadným a pohodlným způsobem. V Číně najde každý měsíc své oblíbené aplikace na AppGallery více než 160 milionů uživatelů. Na platformě AppGallery bylo provedeno více než 120 miliard stažení. Nyní mohou uživatelé zařízení Huawei na celém světě zažít AppGallery pomocí aktualizace EMUI na nejnovější verzi.

Když uživatelé otevřou domovskou stránku platformy AppGallery, objeví se bohaté katalogy pečlivě vybraných aplikací. V katalogu sbírek mohou uživatelé vyhledat nové aplikace, nové hry, inovativní aplikace a doporučení.

Všechny aplikace na platformě AppGallery jsou roztříděny do kategorií. 18 kategorií včetně her zahrnuje všechny aspekty každodenního života. Nakupování, jídlo, cestování, ubytování a zábavu, vše, co potřebujete, je zde.

V horní části je zobrazena řada aplikací a her podle různých hledisek. Nejlepší aplikace (top apps) jsou seznamem celkových nejlepších aplikací a her. Nejlépe hodnocené aplikace a nejoblíbenější hry jsou vzdáleny o pouhé kliknutí.

Sekce Správce pomáhá uživatelům aktualizovat a spravovat své aplikace. Mezi funkce patří Aktualizace, Správce instalace, Správa instalačních balíčků a Čistič úložišť. Povolte funkci „Automatické aktualizace přes síť WLAN" a platforma AppGallery bude automaticky aktualizovat aplikace, když je zařízení připojeno k WiFi a nabíjí se. Více inteligence a pohodlí znamená méně starostí.

Me (Já) – další důležitá část platformy AppGallery – pomáhá uživatelům spravovat své dárky, komentáře a odpovědi, historii nákupů, stejně jako nastavení platformy AppGallery. Uživatelé zde mohou také najít pomoc, kterou potřebují.

Exkluzivní dárky společnosti Huawei si můžete vyžádat v Dárkovém centru: poukázky, VIP karty, speciální slevy a exkluzivní pomůcky pro hry. Všechny druhy velkorysých nabídek jsou pravidelně aktualizovány a jsou dostupné pouze na platformě značky Huawei. Otevřete AppGallery, abyste odhalili malá překvapení a zpříjemnili si život.

Kromě bohatého obsahu a snadno ovladatelných funkcí je platforma AppGallery plně připravena zajistit kvalitu aplikací pomocí čtyřjádrového bezpečnostního mechanismu: všechny aplikace musí projít kontrolou soukromí, skenováním zranitelnosti zabezpečení, detekcí škodlivého chování a ruční bezpečnostní kontrolou shody jména. AppGallery je v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a je plně odhodlána chránit soukromí uživatelů. Je zaručeno pohodlné a důvěrné uživatelské prostředí.

Zabezpečené aplikace, nekonečná radost – objevte krásy života s AppGallery společnosti Huawei dnes.

