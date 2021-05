Ogłoszono listę nowych stypendystów w ramach programu Knight-Hennessy Scholars na 2021 rok, reprezentujących 26 krajów i 37 kierunków studiów magisterskich na Uniwersytecie Stanforda

STANFORD, Kalifornia, 6 maja 2021 r. /PRNewswire/ -- Program Knight-Hennessy Scholars ( https://kh.stanford.edu/) realizowany na Uniwersytecie Stanforda ogłosił dzisiaj listę stypendystów na 2021 rok, obejmującą 76 nowych studentów z 26 krajów, którzy kształcą się na 37 kierunkach studiów magisterskich we wszystkich szkołach wchodzących w skład Uniwersytetu, gdzie studia są realizowane w tym trybie. Do 76 nowych stypendystów dołączy pięcioro studentów, którzy mieli rozpocząć naukę w 2020 roku, co oznacza, że tegoroczna grupa obejmie 81 osób. Profile stypendystów tegorocznej edycji programu Knight-Hennessy Scholars znajdują się tutaj ( https://kh.stanford.edu/program/scholars ), a z zestawieniem danych statystycznych można zapoznać się tutaj ( LINK PDF ).