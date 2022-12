ONGS sugerem criação de Secretaria de Fortalecimento das OSCs no Governo Lula

SÃO PAULO, 9 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Em posicionamento sobre os resultados das urnas, no campo progressista e dos movimentos sociais, a Associação Brasileira de ONGS (ABONG) defende a retomada da participação popular e do controle social das políticas públicas, com ampla transparência dos espaços cívicos e participativos, como conselhos, conferências e novas formas de participação. No documento divulgado nesta sexta-feira (09/12), a ABONG defende também a criação de uma Secretaria Nacional de Fortalecimento das Organizações da Sociedade Civil. O texto também sugere atenção especial do novo governo à implementação do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. A proposta da Organização Brasileira de ONGs – ABONG afirma que a medida é necessária para combater retrocessos e perseguições

O posicionamento da ABONG, na íntegra, pode ser consultado em: https://abong.org.br/governoparticipativo

FONTE Associação Brasileira de ONGs - ABONG

SOURCE Associação Brasileira de ONGs - ABONG