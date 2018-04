Onlineprinters: Profesjonelle salgsfirmaer satser på emballasje - E-commerce gir trykking av emballasje tydelige impulser

Stadig flere reklamefirmaer benytter fordelen av individuell emballasje for salgskampanjer på messer og for sesongavhengige kundekampanjer. Onlineprinters, markedslederen innen onlinetrykking, starter derfor i emballasjemarkedet. "Våre kunder vil holde trykkproduktene sine raskt i hånden. De har ikke tid til å innhente omstendelige tilbud eller forhandle om pris. I tillegg ønsker kunder i dag ikke å bestille 1 000 stk emballasjer, når de kun trenger 100 stk til en reklamekampanje", forklarer Christian Würst, CCO i online-trykkeritjenesten Onlineprinters. Firmagruppen produserer årlig flere enn 2,5 milliarder trykkprodukter og har en høyintegrert produksjon fra nettbutikk til forsendelse. "På denne måten kan små antall produseres til en rettferdig pris. I dag må ingen klare seg uten emballasje", fortsetter Würst.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/676351/OnlinePrinters.jpg )



Emballasjesortimentet fra Onlineprinters omfatter for tiden emballasje til flasker, pute- og foldeesker og pappesker med lokk. Emballasje egner seg meget godt som en del av upselling-prosessen, fordi et emballert produkt anses som mer verdifullt. "Mange av våre kunder benytter puteesker for give-aways som powerbanks. Pappesker med lokk er ikke bare dekorative, de har også en funksjon, fordi de egner seg godt til forsendelse", fortsetter salgs- og markedsføringsekspert Würst. Onlineprinters vil utvide sortimentet av emballasjer på noe lengre sikt.

