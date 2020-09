Operação logística sustentável reduz em 9 toneladas uso de filme plástico

Com uma parceria operacional inédita, a FM Logistic do Brasil e a empresa francesa CGP Coating Innovation iniciaram, em 2019, testes para analisar a diminuição do uso de filme plástico que envolve os produtos que são acondicionados em paletes nos processos logísticos de armazenagem e distribuição. O piloto teve início no centro de distribuição de São Paulo. Os resultados expressivos transformaram o projeto em uma solução definitiva para os clientes e, consequentemente, a sociedade como um todo, com o foco voltado à sustentabilidade corporativa e ambiental.

A CGP Coating Innovation é responsável pela fabricação do produto denominado STABUSTRAP®, que consiste em uma faixa elástica espessa para amarração das cargas paletizadas, o que reduz a aplicação do stretch film (filme plástico) que envolve os produtos.

"Para se chegar na aplicação ideal, muitos testes foram realizados considerando a amarração das caixas nos paletes, peso do produto e tamanho. Com isso, foram criados padrões de aplicação, treinamento dos colaboradores para a correta utilização e reciclagem do material, que tem uma vida útil de utilização de até três vezes", explica Luciana Lacerda, diretora de suporte operacional da FM Logistic do Brasil.

Segundo ela, o cliente que iniciou na operação - uma empresa fabricante de produtos de beleza e cuidados pessoais – possui um perfil de carga estivada, ou seja, acomodada uma sobre a outra. "Na entrada do processo, o palete é carregado e na saída ocorre a separação em caixas, o que é ideal para a utilização do STABUSTRAP® e sua reutilização, graças à capacidade de esticar e retrair. Agora já estamos aplicando em outros clientes e estendendo os testes também para utilização no transporte", comenta.

Até o final de 2020, ao completar um ano da utilização do elástico sustentável na operação, a FM Logistic do Brasil reduzirá em 9 toneladas o uso de filme plástico. O projeto também será ampliado nos centros de distribuição de São Paulo e Santa Catarina, bem como iniciado no Rio Grande do Sul. "Temos um programa sustentável na empresa que se baseia nos pilares de atendimento aos colaboradores, redução do impacto ambiental e desenvolvimento de soluções sustentáveis. Com isso, para 2021, estimamos uma diminuição de, aproximadamente, 23,5 mil toneladas de stretch film na nossa cadeia logística", ressalta a diretora.

Investimento em inovação e sustentabilidade

Anualmente, a FM Logistic investe, globalmente, em torno de 70 milhões de euros em inovação, com o foco em capacitar os profissionais da empresa e desenvolver soluções para uma cadeia logística cada vez mais sustentável. "Tudo isso está de acordo com as soluções abrangentes que queremos continuar aprimorando visando modelos operacionais inovadores, eficácia e comprometimento ambiental", afirma Ronaldo Fernandes da Silva, presidente da FM Logistic do Brasil.

De acordo com o executivo, as atividades da cadeia de suprimentos têm múltiplos efeitos na sociedade e no negócio. O conceito de ecossistema na FM Logistic está estruturado em integrar as atividades em um universo que envolva cuidar das pessoas e do meio ambiente. "No aspecto ambiental, o intuito é neutralizar as emissões de carbono nas atividades logísticas, desenvolvendo soluções sustentáveis na cadeia de suprimentos. Até 2022, a empresa tem metas agressivas para tornar as operações ainda mais sustentáveis. Somos uma empresa de serviços. Nosso negócio está baseado 100% no fator humano e na responsabilidade social e ambiental. Entre os desafios da empresa estão desenvolver novos produtos voltados ao omnichannel e à logística verde, bem como o comprometimento com o meio ambiente, que é algo que está no nosso DNA", afirma.

Com os investimentos nessa área, o objetivo é reduzir em 15% os impactos ambientais da companhia. "Fazemos parte do Pacto Global das Nações Unidas, grupo de empresas internacionais comprometidas com o desenvolvimento sustentável. Com isso, temos como objetivo neutralizar as emissões de carbono nas atividades de armazenagem e co-packing até 2030", finaliza Silva.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1278159/LucianaLacerda_FMLogistic3.jpg

FONTE FM Logistic do Brasil

