Oral 360: prótese dentária - a importância de uma higienização correta

Além do cuidado com a mastigação logo que coloca a prótese, é necessário sempre evitar o acúmulo de restos de alimentos, para não originar placa bacteriana ao redor da prótese.

A escolha correta das escovas de dentes também ajuda a durabilidade da prótese dentária .

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE A HIGIENIZAÇÃO DA PRÓTESE DENTÁRIA

POSSO COMER NORMALMENTE COM A PRÓTESE DENTÁRIA?

Sabemos que, dependendo do tipo de prótese, existem variações, como por exemplo, a potência mastigatória e a estabilidade da prótese. Por isso, a eficiência mastigatória dependerá de qual você usa. Por exemplo, uma removível é menos estável do que uma prótese fixa ou sobre implante.

EXISTEM ALIMENTOS QUE DEVEM SER EVITADOS NO USO DE PRÓTESE DENTÁRIA?

No início, é importante selecionar o que vai comer. "É necessário um período inicial de adaptação, para que se acostume com a mastigação da prótese antes de mastigar alimentos duros".

COMO HIGIENIZAR UMA PRÓTESE DENTÁRIA REMOVÍVEL?

Para higienizar as próteses removíveis, é preciso retirá-las da boca e limpá-las na mão. Isso deve ser feito após as refeições e antes de dormir, com o uso de sabão neutro. Já para higienizar a gengiva e a mucosa, que dão suporte à peça, utilize o enxaguante bucal. Pelo menos duas vezes por semana, deve-se colocar essas próteses em uma solução com pastilhas efervescentes apropriadas, seguindo a orientação do fabricante.

COMO HIGIENIZAR UMA PRÓTESE DENTÁRIA FIXA?

Para higienizar as próteses fixas são necessários acessórios especiais, como por exemplo, as escovas interdentais. Por fim, não deixe de consultar-se a cada seis meses com seu dentista para manter uma boa saúde bucal.

COM QUAL FREQUÊNCIA DEVO FAZER A MANUTENÇÃO DAS PRÓTESES DENTÁRIAS?

Se forem removíveis, uma vez ao ano ou se sentir algum incômodo. No caso de próteses fixas sobre dentes ou implantes, de 6 em 6 meses.

COMO SABER O MOMENTO PARA VOLTAR AO DENTISTA?

Sempre visite seu dentista de 6 em 6 meses.

QUAL A ESCOVA DE DENTES DEVO USAR TENDO UMA PRÓTESE DENTÁRIA?

As escovas para higienizar próteses removíveis devem conter cerdas DURAS para garantir a melhor limpeza e impedir o acúmulo de resíduos alimentares.

Já para as próteses fixas, devemos utilizar escovas interdentais e escovas de cerdas macias para higienizá-las.

QUANTO TEMPO DURA UMA PRÓTESE DENTÁRIA REMOVÍVEL?

Normalmente de 3 a 5 anos. O ideal é ir sempre ao seu dentista para ele avaliar a necessidade de confecção de uma prótese nova.

