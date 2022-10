Organización de la Sociedad Civil advierte sobre los problemas de "regular los vapeadores y cigarrillos electrónicos igual que al tabaco cuando no son lo mismo"

Organización de la sociedad civil manifiestan su preocupación por la no inclusión del enfoque de reducción de riesgo y daño en la propuesta de actualización de la ley del control del tabaco en Colombia .

Diferentes estudios científicos han comprobado que la fuente de daño no es la nicotina, sino la combustión. Los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado tienen un perfil de riesgo menor al cigarrillo tradicional.

Las alternativas de reducción de daños pueden contribuir de forma significativa a los objetivos control mundial del tabaquismo, Sin embargo, el proyecto de ley impone barreras al cambio y obstaculiza los avances en materia de salud pública.

BOGOTÁ, Colombia, 24 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- En una carta enviada al Congreso de la República, la Corporación Acción Técnica Social (ATS) afirma que el proyecto de ley que busca regular los vapeadores oculta elementos indispensables para el debate. Según Julián Quintero, director ejecutivo de ATS, dicha propuesta "desconoce el enfoque en salud pública de reducción de riesgos y daños en nicotina; los debates y la participación de los usuarios; el reconocimiento de sus derechos, sumado a los avances en la discusión de este fenómeno, entre otras consideraciones."

Dentro de los puntos principales resaltados por la Corporación, está el reconocer el trabajo de las entidades por lograr avances en la regulación de dispositivos de administración de nicotina, al tiempo que buscan aportar a la salud pública. Sin embargo, a pesar de dichos esfuerzos, las autoridades siguen quedándose cortas a la hora de analizar e implementar nuevos enfoques, tales como la reducción de riesgos y daños, el cual ha sido probada científicamente y ha logrado un impacto positivo en las estrategias de control de tabaco a nivel internacional. Teniendo esto en mente, y con la intención de aportar a un debate amplio y basado en evidencia, la organización hace un llamado de atención a las entidades y los legisladores sobre los siguientes puntos:

Se enfatiza en que la fuente de daño no es la nicotina, sino la combustión. En el caso de los cigarrillos electrónicos y los dispositivos de tabaco calentado, estos se diferencian de los cigarrillos tradicionales por ser "libres de combustión", lo cual representa una reducción del riesgo significativa para el consumidor y una oportunidad en términos de reducción de los índices de tabaquismo y los costos sociales y en salud asociados. Por lo tanto, "es peligroso que la regulación haga creer falsamente a los fumadores que son tan dañinos como fumar", afirma la organización.

Por otro lado, la reducción del daño aporta a los objetivos de control del tabaco, ya que esta tiene en cuenta la protección de derechos humanos de las personas adultas que no pueden o no quieren dejar de consumir nicotina, sin desproteger a niños, niñas y adolecentes. Ello demuestra que "la reducción de riesgos y daños no es contraria a la prevención, sino que la complementa y es contradictorio que este proyecto de ley la descarte, aun cuando las alternativas sin combustión pueden contribuir de forma significativa a los objetivos".

Países como Japón, Reino Unido, Filipinas y Nueva Zelanda, los cuales han optado por implementar dicho enfoque, han obtenido resultados tempranos en salud individual y colectiva, registrados como exitosos. Actualmente, el 30% de los países tienen una regulación diferenciada con un enfoque de reducción de riesgos y daños.

Si se habla en materia de derechos, según Quintero, "en el caso del proyecto de ley, preocupa su corte prohibicionista en términos de acceso a información de parte de usuarios, sumado a la violación del derecho a la libertad de expresión de investigadores y ONGs", lo cual, afecta directamente la posibilidad de contar con un debate transparente y sin sesgos. Adicionalmente, hay que contar con los efectos en el aumento del comercio ilícito, la perpetuación del tabaquismo, los incentivos negativos a la innovación tecnológica y la imposición de barreras de acceso a nuevas alternativas.

Para la organización, "un mundo de "cero tabaco" es imposible, y muestra de ello son los techos en los resultados y la efectividad de las medidas de prevención y abandono del tabaquismo". De acuerdo con la OMS, en Latinoamérica en 5 años, de 2018 a 2020, la cifra de abandono del tabaquismo solo ha caído en 1,1 fumadores, por lo que "no se pueden buscar resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo".

Ante esto, es de vital importancia reconocer la necesidad de formular medidas regulatorias con enfoques innovadores que tengan en cuenta dentro del debate a los consumidores, su derecho a escoger cómo reducir su propio riesgo de daño, sumado a la formulación de nuevas alternativas y la presentación de evidencia científica como base para la regulación.

Corporación Acción Técnica Social

La Corporación Acción Técnica Social es una entidad sin ánimo de lucro, desde el año 2007 trabajamos con gobiernos y organizaciones locales, nacionales e internacionales, para diseñar e implementar políticas públicas, programas y estrategias a partir de enfoques y metodologías innovadoras. Desde el año 2015 contamos con el estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). La Corporación ATS creó la Plataforma "Nicotina: Reducción de Riesgos y Daños" que trabaja a partir de la evidencia científica y la perspectiva de salud pública, así como el reconocimiento de los derechos de las personas usuarias de nicotina, particularmente su derecho a tomar decisiones informadas.

