Os melhores celulares de 2019 segundo o Portal Celular Online

CURITIBA, Brasil, 14 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Muitas pessoas estão em busca de um celular de qualidade e que tenha um bom preço. E isso não é impossível. O site Celular Online (https://www.celularonline.org) fez uma pesquisa e encontrou as melhores opções de smartphones deste ano. Traz somente os modelos que possuem um bom funcionamento, com funções essenciais e que tenham um valor acessível. Hoje temos opções de aparelhos completos e das melhores marcas, basta apenas escolher aquele que tenha o seu perfil.

Samsung Galaxy A10

Esse smartphone é uma ótima opção para quem precisa de um aparelho básico, mas que tenha boas funções e seja barato. Ele tem uma ótima reputação e costuma agradar a maioria dos usuários. Ele não é um aparelho tão potente, mas funciona perfeitamente para uma rotina comum de qualquer usuário. Veja suas principais informações:

- Tela de 6.2 polegadas e imagem em HD com resolução de 1520x720 pixels;

- Memória interna de 32 GB com possibilidade de expansão;

- Bateria de 3.400 mAh com ótima duração;

- Câmera traseira de 13 MP;

- Câmera dianteira de 5 MP;

- Processador octa-core de até 1,6 GHz;

- Sistema operacional Android 9 Pie;

- Valor médio de mercado de R$ 800,00.

Moto G7 Play

Esse smartphone se encaixa na categoria "bom e barato", pois está na lista dos aparelhos simples e que surpreende com suas funções. Ele é ideal para quem quer ter um smartphone funcional e que seja barato. Sua reputação é muito boa e convence a muitos consumidores, principalmente na hora de economizar. Veja abaixo suas principais informações.

- Tela de 5,7 polegadas imagem em HD;

- Memória interna de 32 GB, ótimo espaço para guardar todas as informações;

- Processador Qualcomm Snapdragon632 octa-core de 1,8 GHz;

- Câmera traseira de 13 MP;

- Câmera dianteira de 8 MP;

- Bateria de 3.000 mAh;

- Valor médio de mercado de R$ 720,00.

Samsung Galaxy A30

Esse é um smartphone intermediário que possui ótimas funções. Ele é indicado para quem gosta de assistir filmes e séries no aparelho, pois funciona perfeitamente para este fim. Sua reputação é maravilhosa e ele consegue cumprir com o que promete. Apesar de ter um valor mais elevado, ele compensa pelas suas funções. Veja abaixo as principais informações:

- Tela de 6,4 polegadas em Full HD com resolução de 2340x1080 pixels;

- Memória interna de 64 GB;

- Bateria de 4.000 mAh;

- Dupla câmera traseira de 16 MP;

- Câmera frontal de 16 MP;

- Leitor de digitais;

- Sistema operacional Android 9 Pie;

- Valor médio de mercado de R$ 1.200,00.

Asus Zenfone Max Shot

Esse smartphone é uma opção para quem gosta de um aparelho mais completo. Ele reúne muitas funções de ótima qualidade. A Asus tem lançado muitos aparelhos incríveis, que surpreendem até mesmo os usuários mais exigentes. Veja abaixo as principais informações desse aparelho:

- Tela de 6.2 polegadas com resolução Full HD;

- Memória RAM de 3 GB;

- Memória interna de máxima de 64 GB;

- Sistema operacional Android 8.1 Oreo;

- Câmera traseira Tripla de 12 MP+ 8 MP+ 5 MP;

- Câmera de selfie de 8 MP;

- Bateria de 4.000 mAh;

- Valor médio de R$ 1.100,00.

Dicas para escolher o smartphone ideal

Com tantas opções de smartphones bons e baratos no mercado, fica muito complicado escolher um só. A melhor dica nesse caso é ver quais são as suas principais prioridades em um aparelho. Somente depois disso, pesquisar por um smartphone que supra essa necessidade. Dê prioridade a aparelhos de ótima marca e veja o custo benefício dele. Então pesquise com calma e só depois compre o smartphone que mais lhe agradar.

