Os serviços Pipefy e Amazon Web unem forças para oferecer soluções integradas e completas aos clientes

A iniciativa apresenta a Pipefy como parceira de software da AWS para clientes que desejam automatizar e organizar seus processos

SÃO FRANCISCO, 13 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Pipefy, plataforma de automação de baixo código, tem o orgulho de anunciar sua colaboração com a Amazon Web Services (AWS) para oferecer aos clientes uma plataforma compatível com AWS que seja mais ágil, estável e segura.

"Estamos expandindo nosso relacionamento com a AWS para levar nossa proposta de valor a cada vez mais clientes de forma clara, relevante e objetiva. Esta iniciativa nos permite aumentar a sinergia entre o universo de parceiros das duas empresas e expandir nosso negócio", destaca Gustavo De Martini, vice-presidente de parcerias e alianças estratégicas da Pipefy.

Por meio dessa iniciativa, a Pipefy e a AWS agora têm uma solução comercial conjunta para clientes que buscam um provedor de serviços em nuvem e para clientes interessados em automatizar seus processos de negócios para alcançar a excelência no processo.

Em outras palavras, essa colaboração gera oportunidades para que a Pipefy una forças com a AWS para oferecer aos clientes uma solução tecnológica mais robusta.

"Assim como nós, a Pipefy tem o cliente no centro dos seus negócios. Portanto, é extremamente importante para nós realizar colaborações como esta para que possamos melhorar a experiência de cada consumidor, oferecendo soluções personalizadas para seu modelo de negócios", disse Cleber Morais, diretor geral da AWS Private Sector no Brasil.

O modelo AWS Partner Network

Como parte do AWS Partner Network, a Pipefy participa do programa APN Customer Engagement (ACE), que se dedica a fazer parceria na área de vendas. Um benefício adicional para AWS Partners é o acesso a fundos de desenvolvimento de marketing (MDF) que apoiam os esforços de marketing associados à promoção de soluções conjuntas da Pipefy-AWS. Esses recursos visam impulsionar a geração de demanda e estruturar uma rede de vendas.

Pipefy na AWS Events

Em setembro de 2022,, a Pipefy teve a oportunidade de participar de eventos organizados pela AWS no Brasil. No AWS Partner Summit, em São Paulo, a Pipefy apresentou um painel sobre segurança e automação de processos (melhorar a postura de segurança com organizações da AWS, SCPs e automação).

Na sessão, os engenheiros da Pipefy explicaram como usar as Service Control Policies (SCPs) para estabelecer governança e controle e demonstraram como as respostas automatizadas construídas pela plataforma aos alertas de segurança da AWS imediatamente.

No AWS Cloud Experience, um evento itinerante da Amazon Web Services que compartilha as melhores práticas em computação em nuvem, a Pipefy apresentou um estudo de caso sobre como melhorou seu CSPM (gestão de postura de segurança em nuvem) combinando recursos da AWS com um SOAR (orquestração e resposta de segurança) desenvolvido internamente.

Sobre a Pipefy

A Pipefy é a plataforma de automação de processos de baixo código que aumenta a produtividade e eficiência da equipe, centraliza dados e padroniza processos para equipes de TI, finanças, RH, operações de clientes e muito mais. Por meio de sua automação de fluxo de trabalho e uma estrutura de baixo código, a Pipefy ajuda as empresas a alcançar expansão de pilhas e excelência em processos para cada equipe de todos os departamentos. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia.

