Osmar Terra: investir nas crianças é fundamental para a superação da pobreza

"Precisamos mostrar à população que os cuidados na primeira infância são fundamentais para garantir que as crianças tenham melhor desenvolvimento cognitivo, social, educacional e estabeleçam vínculos familiares. Dessa forma, elas terão um futuro mais promissor", diz Osmar Terra, que também é médico com mestrado em neurociência.

O programa tem seis objetivos: promover o desenvolvimento infantil integral; apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento da criança; cuidar da criança em situação de vulnerabilidade até os 6 anos de idade; fortalecer o vínculo afetivo e o papel das famílias no cuidado, na proteção e na educação das crianças; estimular o desenvolvimento de atividades lúdicas; e facilitar o acesso das famílias atendidas às políticas e serviços públicos de que necessitem.

O Criança Feliz é voltado a gestantes, crianças de até 3 anos e suas famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família; crianças de até 6 anos beneficiárias do BPC e suas famílias; e crianças de até 6 anos afastadas do convívio familiar. Esses grupos recebem complementação de renda, via Bolsa Família e BPC, do governo federal.

Segundo Osmar Terra, o programa contribui com o exercício da parentalidade, fortalecendo o vínculo afetivo e o papel das famílias na proteção e na educação das crianças. O Criança Feliz, assinala o deputado, orienta famílias de todo o Brasil.

Um dos pilares do programa, ressalta Osmar Terra, são as visitas domiciliares, que possibilitam acompanhar o desenvolvimento das crianças e as famílias beneficiárias. Conforme o deputado, o investimento nas crianças resultará na emancipação das famílias, porque elas deixarão de ser dependentes somente dos programas sociais no médio e longo prazos.

Essas crianças, acrescenta o deputado, terão formação e capacitação para que possam, no futuro, contribuir com a melhoria das condições de vida de suas famílias e da superação da pobreza.

O Criança Feliz tem a participação de outros ministérios, como a da Saúde, de entidades privadas e dos governos estaduais e municipais.

