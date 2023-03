Packseven investe em empilhadeiras elétricas para rotina fabril

Os novos modelos alinham sustentabilidade à praticidade e segurança

SÃO PAULO, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Packseven, considerada uma das maiores empresas brasileiras no segmento de embalagens flexíveis, investe em empilhadeiras elétricas para a rotina fabril. Essenciais nos processos de armazenamento e movimentação de itens, o objetivo é diminuir cada vez mais a emissão de gases nocivos que afetam o planeta, como dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e hidrocarbonetos não metano (NMHC).

Sempre atenta ao ciclo sustentável, a Packseven controla com rigidez todos os processos desde a transformação da resina até a conversão em produtos, realizando a coleta dos resíduos em todas as fases da industrialização. As empilhadeiras elétricas chegam para acrescentar a esse ciclo. "Estamos atentos para promover melhorias constantes, em todos os processos. Nosso objetivo é manter a qualidade dos produtos que oferecemos, aliando sustentabilidade ao negócio. Ter em nossas unidades as empilhadeiras elétricas é fundamental para diminuirmos a emissão de carbono", comenta Kléber Àvila, executivo da Packseven.

Os equipamentos funcionam com o uso de bateria de lítio, recarregável, que ao ser consumida por mais de 10 horas por dia, reduz danos que equivalem a 257 árvores em um ano. Além de poderem ser operados em qualquer tipo de solo, desde pisos lisos até superfícies mais irregulares como pisos de concreto ou asfalto, contém maior precisão nos movimentos, o que reduz os riscos gerais com a mesma eficiência das empilhadeiras a combustão, tornando o processo mais eficiente para todos.

Os colaboradores são beneficiados ao trabalhar em um ambiente com menos ruído, as empilhadeiras elétricas não fazem barulho, sem odor de diesel, com melhor ergonomia e segurança a todos que manuseiam e que estão ao seu redor. "Temos como premissa que mudarmos nossos hábitos e comportamentos é indispensável para termos o futuro que idealizamos. Se cada um cumprir com suas responsabilidades ecológicas, alcançaremos um mundo mais verde, sustentável e com novas possibilidades", afirma Ávila.

Sobre a Packseven

https://packseven.com.br/

A Packseven está há mais de 25 anos no mercado e é considerada uma das maiores empresas brasileiras no segmento de embalagens flexíveis, com aplicação para todos os segmentos da indústria, oferecendo qualidade e segurança na criação de seus produtos.

Possui unidades fabris nos estados de São Paulo e Manaus, onde são adotadas tecnologias de ponta para a fabricação do filme Strech, em todas as suas versões e termocontrátil (Shrink), lisos ou impressos de alta qualidade e resistência, o que garante a integridade dos produtos.

Evidenciando a sustentabilidade, a Packseven trabalha com o ideal de reciclagem ECO circular, no qual utiliza e reutiliza o plástico de maneira inteligente em todos os processos. A empresa possui selo de qualidade pela certificação ISO 9001, além de aplicar, constantemente, rigorosos testes, que garantem as melhores entregas aos clientes.

Contato:

RelatioNOW

Paula Ferezin

+55 11 99223-4394

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2044774/divulgacao_packseven_empilhadeiras_eletricas.jpg

FONTE Packseven

SOURCE Packseven