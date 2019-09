Padre Marcos Roberto grava DVD em São Paulo com participações especiais

Em formato acústico para 300 convidados, Padre Marcos reuniu amigos e fieis que cantaram com ele louvores como O Senhor é Rei, Eu Te Chamo Jesus com participação de Pamela Pironi e Vou Morar no Céu , além das releituras de "Rastros na Areia" e uma nova versão para "Essa é a Nossa Canção" que foi regravada como "Essa é a Nossa Oração", com as participações de Duduca & Dalvan e Luiz Ayrão, respectivamente.

Gravado no ClapMe Studio, em São Paulo, O Senhor é Rei Deluxe contou com a direção de China Trindade e produção musical de Ricardo Lopes.

Padre Marcos também é sinônimo de versatilidade, além dos álbuns "Eu Vou Por Amor", "O Senhor É Rei" e do DVD "Tamu juntos", ele é autor dos livros "Não Há Mal Que Me Possa vencer", lançado em 2015 e "Deus Não Para de Nos Atrair", lançado em 2018.



Com destaque em importantes veículos de imprensa do pais, o padre que é um admirador de Elvis Presley, se diferencia por sua maneira de levar a palavra de Deus e suas performances que incluem homenagem ao Rei do Rock, além do estilo moderno.

Pároco na Santíssima Trindade, que reúne um grande número de fiéis, ele também leva a palavra de Deus às segundas-feiras, no CTN, em São Paulo, onde mais de 5 mil louvam e cantam ao lado dele.

"Cantar e louvar a Deus é algo muito gratificante para mim e com certeza para quem ouve. Poder levar o nome do Senhor ao maior número de pessoas possíveis é o que eu desejo com esse novo álbum".





O Senhor é Rei Deluxe tem previsão de lançamento para a primeira quinzena de outubro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/996177/Padre_Marcos_Roberto.jpg

FONTE Padre Marcos Roberto

SOURCE Padre Marcos Roberto