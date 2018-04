Painel solar térmico certificado e comprovado da TVP é o melhor do mundo

Certificação Internacional : melhor eficiência verificada sob Solar Keymark até 200°C

GENEBRA, 10 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- A TVP Solar anuncia o estudo de um ano de seus painéis solares térmicos na sede de um cliente ao vivo no Kuwait. Os resultados comprovam o melhor desempenho da TVP, operando até 200°C, como recentemente certificado pela Din Certco Solar Keymark. O campo solar no Kuwait produz uma enorme quantidade de energia térmica - 750 kWh /m²/ano - com uma eficiência máxima de 57%, validando os valores de certificação.

"A TVP provou ser uma divisora de águas", afirmou Piero Abbate, CEO da TVP. "Nossos painéis de alto desempenho fornecem, previsivelmente, energia térmica massiva para as aplicações que mais consomem energia, mesmo em ambientes hostis como o Golfo." Os painéis podem ser usados no processo industrial, dessalinização e ar condicionado.

O campo solar forneceu até 180°C para acionar diretamente um resfriador de absorção de efeito duplo e fornecer ar condicionado à nova sede da Agility em Sulaibiya, no Kuwait. Durante 365 dias, o sistema funcionou de forma automática e sem supervisão com 98% de confiabilidade, mostrando apenas 8% de perda de eficiência devido ao efeito da sujeira; isso foi conseguido sem um único dia de limpeza do painel!

O sistema de resfriamento a energia solar da TVP contribui com 73% dos pontos para a certificação LEED do novo edifício. Operando das 10h às 15h (em média por dia), com temperaturas ambiente de até 62°C, a energia solar térmica forneceu 70% da carga diária de resfriamento, correspondendo ao pico de carga.

O CEO da Alternative Energy Solutions (AES), Sr. Stephen Lubrano declarou: "Estamos extremamente orgulhosos por sermos os primeiros a adotar esta solução revolucionária no Kuwait. A solução está perfeitamente alinhada com a visão de inovação e responsabilidade social da nossa empresa-mãe". Ele acrescentou que "a TVP reduz econômica e eficientemente o OPEX, atende aos objetivos de sustentabilidade da Agility e é um componente chave da certificação LEED da nova sede".

Entre em contato através do e-mail info@tvpsolar.com para mais informações e veja como a energia solar térmica pode beneficiá-lo agora.

Sobre a TVP Solar:

A TVP Solar SA é uma empresa suíça que projeta, desenvolve, fabrica e comercializa coletores solares térmicos inovadores de alto vácuo sem espelhos, baseados em tecnologia patenteada. Um divisor de águas para a indústria térmica, a energia solar é agora um novo paradigma no fornecimento de energia, vencendo os combustíveis líquidos com uma alternativa mais barata e livre de carbono. Em volume de produção desde 2017, os produtos de alto vácuo da TVP foram instalados em 9 países e 3 continentes, cortando o OPEX, aumentando a sustentabilidade e garantindo o fornecimento de energia no mundo todo.

Para mais informações, visite: http://www.tvpsolar.com

Jonathan Koifman

+41-22-534-9087

Koifman@tvpsolar.com

Sobre a Alternative Energy Solutions:

A AES é uma subsidiária integral da Agility, uma das principais fornecedoras mundiais de logística integrada. A Agility é uma empresa de capital aberto com mais de $4,1 bilhões de dólares de receita e mais de 22.000 funcionários em mais de 500 escritórios em 100 países.

Para mais informações sobre a Agility, visite http://www.alteso.at/about/about-us/

Stephen Lubrano

+965-2498-1810

SLubrano@alenesol.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/663383/TVP_Solar_Logo.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/663384/Agility_Logistics.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/663385/TVP_Solar_Solar_Certification.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/663386/TVP_Solar_2018_Performance.jpg

SOURCE TVP Solar SA and AES

