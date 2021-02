Palco do Vinho aposta em frete grátis para atrair novos consumidores

Segundo o CEO do Palco do Vinho, Alfredo Castro, o ano de 2021 tem tudo para ser mais aquecido no mercado de vinhos no Brasil, e para garantir este resultado positivo, ele salienta que é necessário fazer investimentos inteligentes e apostar em estratégias que atraiam clientes.

É o caso do Frete Grátis. A estratégia foi uma das utilizadas pelo Palco do Vinho, para ter um faturamento de 268% e ser a grande aliada do e-commerce em 2020.

A prática do Frete Grátis, não era muito usada pelas lojas online, porém, tornou-se a grande aliada dos lojistas, auxiliando no aumento das vendas e gerando muito mais rentabilidade, em um período de muitas incertezas, mas grandes oportunidades.

A vez do vinho no Brasil

Sem tradição no consumo de vinho no mundo, o baixo consumo tem muito a ver com a cultura do brasileiro, que não tem o vinho como protagonista em suas comemorações e eventos.

Um dos motivos, é que a bebida ainda é vista por muitos como cara e sofisticada demais para o paladar popular do brasileiro, porém, isto está mudando e o ano de 2020 mostrou isso.

O mercado brasileiro de vinhos, nunca fez tanto sucesso como agora. Observando as vendas de vinhos apenas durante a pandemia, praticamente triplicaram em relação ao ano anterior e outros períodos positivos do mercado brasileiro no setor.

Em 2014, o consumo médio de vinhos no país era de 1,89% por pessoa anualmente. Em 2020 este consumo saltou para 2,5% e continua crescendo. O que chamou atenção do setor no país, é que apesar do consumo ainda ser baixo, o Brasil foi dos poucos países que se beneficiaram com a pandemia.

Na Europa, berço do vinho, o mercado amargou resultados nada animadores.

O setor teve uma retração no mercado, parte por conta de problemas climáticos e parte por incertezas geopolíticas e econômicas, como a instabilidade no aumento do dólar, causando o recuo das exportações das vinícolas em todo mundo, na busca de manter o preço o mais estável possível.

Estes fatores também tiveram seu efeito no Brasil, porém sem grandes estragos.

Apesar de ter limitado a produção 2020 de vinhos, o país conseguiu garantir um equilíbrio entre preço, procura e demanda, garantindo os pontos positivos conquistados no período e valorizando o vinho nacional como nunca.

Vinhos Nacionais- Sucesso de público e crítica no e-commerce

Segundo Alfredo Castro, um dos grandes impulsionadores do sucesso do Palco do Vinho no e-commerce brasileiro, foram os vinhos nacionais.

Conforme a SISDEVIN- Sistema de Declarações Vinícolas da Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, as vendas dos vinhos nacionais cresceram 37,22% em 2020.

O vinho brasileiro ainda é muito injustiçado no mercado, considerado inferior por muitos especialistas, quando comparado a marcas internacionais.

Mas a última década mostrou que o vinho brasileiro não é só de ótima qualidade, mas já conquistou inúmeros prêmios de reconhecimento mundo afora.

As marcas mais famosas do país são a Salton, Miolo, Perini e Valduga e servem tanto vinhos de mesa, como finos, além de espumantes. Aliás, os espumantes brasileiros são um dos nichos do setor que mais crescem no país e considerado um dos melhores do mundo.

No Palco do Vinho, o cliente encontra todas as marcas citadas e as melhores opções em garrafas desde as clássicas até os lançamentos nacionais e do exterior, com preço justo e frete grátis, sendo este último, um dos pontos que elevaram os ganhos do site em 2020.

Como o Frete Grátis movimentou as vendas no Palco do Vinho

O e-commerce no Brasil foi quem movimentou o mercado em 2020, impulsionado pelo isolamento social. Desta forma, setores como o mercado dos vinhos, se beneficiaram, já que as pessoas passaram a apreciar a bebida e conheceram melhor os vinhos nacionais, com a vantagem de preços mais amigáveis, sem "abrir mão" da qualidade.

Além disso, o e-commerce começou a investir em estratégias que atraem os consumidores e que vai além do preço. Sites rápidos, com imagens nítidas e informações simplificadas sobre o produto, ajudam o cliente a se decidir e fazer suas compras.

A Loja Online de Vinhos do site Palco do Vinho, por exemplo, passou a investir em tecnologia, atendimento de qualidade, preço acessível e justo, além de publicidade e estratégias, como é o caso do Frete Grátis.

Nas compras acima de 299 reais, o cliente tem o frete totalmente de graça e este diferencial, não só estimula as vendas, mas dá ao cliente mais tranquilidade em suas compras, sem medo do cálculo final no carrinho.

É possível ao visitante, levar garrafas conceituadas e de cada tipo de vinho, por valores acessíveis e competitivos no mercado.

Como um Espumante Lidio Carraro Mahut Kosher Rosé Brut, de sabor de terroir leve e acidez equilibrada, com versatilidade para os momentos célebres da vida. Para receitas especiais ou bebericar em dias que pedem algo mais refrescante, um vinho branco Monte Paschoal Virtus Moscato 2020 com aroma frutado e notas de acidez, é uma boa opção.

Para fechar o carrinho, apostar em vinhos tintos encorpados e com terroir internacionais são boas escolhas.

É o caso do vinho tinto português Pinhal da Torre Resoluto 2015 . Feito em uma das regiões mais tradicionais da produção de vinhos em Portugal, este tinto de cor rubi intenso, possui taninos complexos, mas macios, e por ser meio seco, possui um toque adocicado que faz dele, um vinho muito apreciado.

No Palco do Vinho, o cliente ainda faz seus pagamentos de forma segura e facilitada, em um ambiente intuitivo e com informações claras e objetivas de sommelier próprio, para garantir os melhores vinhos do Brasil e do mundo para seus consumidores. Palco do Vinho, tudo sobre Vinhos!

Contato: Alfredo Castro, [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1433226/Palco_do_vinho_aposta_em_frete_gratis_para_atrair_novos_consumidores.jpg

FONTE Palco do Vinho

