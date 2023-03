Parceiros da Educação promove 7º Congresso de Boas Práticas para mais de 600 Educadores da Rede Pública do estado de São Paulo

Evento pretende impulsionar debates sobre gestão escolar e educacional e discutir práticas pedagógicas que causaram impactos positivos na aprendizagem dos estudantes da rede pública de São Paulo

SÃO PAULO, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Parceiros da Educação, organização sem fins lucrativos que atua pela melhoria da educação pública, realiza o 7º Congresso de Boas Práticas. O evento tem como objetivo discutir as boas práticas pedagógicas e de gestão educacional de forma estratégica e, principalmente, valorizar os profissionais da educação. Com atividades gratuitas, o Congresso é voltado para profissionais da educação apoiados pela instituição e ocorrerá no dia 18 de março, das 8h às 17h, no Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Para quem não puder comparecer presencialmente, ainda existe a opção de acompanhar o evento de forma remota.

Com o apoio do Instituto CCR, o congresso terá uma programação extensa de apresentação de projetos elaborados por educadores e gestores. Em outros espaços será possível conferir intervenções artísticas e apresentações musicais realizadas pelos alunos da graduação da Uni Ítalo, como também participar de encontros formativos exclusivos elaborados pela start-up educacional Karteira.

Além disso, o evento contará com a participação da Editora Movimento Literário, que disponibilizará livros didáticos e de literatura que incentivam o aprendizado e a formação de leitores. O congresso também terá a presença do palestrante Amaral Barbosa, Consultor Educacional, que, enquanto diretor da Escola Municipal Miguel Antônio, no interior do Ceará, contribuiu para que a instituição alcançasse um dos melhores índices educacionais do Brasil.

"Com mais de 540 escolas impactadas pelo programa da Parceiros, temos a oportunidade diária de ver quantas práticas extremamente eficazes são desenvolvidas pelos professores, gestores e equipes técnicas. Nossos objetivos com o congresso são que os educadores sejam valorizados pelo seu trabalho e que seus pares possam conhecer e implementar em suas realidades estratégias que deram certo em cenários similares aos seus", diz Rafael Machiaverni, Diretor Geral da Parceiros da Educação.

Apresentação de projeto de Boas Práticas

A programação do evento conta com mais de 100 (cem) trabalhos inscritos antecipadamente e preparados por professores e gestores de escolas apoiadas pela Parceiros da Educação. Alguns desses projetos serão apresentados nas dez salas em que ocorrerão mesas redondas, enquanto outros serão transmitidos simultaneamente pelas redes sociais e site do Congresso.

As práticas são divididas em dois eixos:

Práticas em Sala de Aula : com foco mais pedagógico, esse eixo avaliará iniciativas que foram aplicadas dentro das escolas como forma de impulsionar o ensino de Português e Matemática e, alinhado com o Novo Ensino Médio, projetos que abordam os Itinerários Formativos .

: com foco mais pedagógico, esse eixo avaliará iniciativas que foram aplicadas dentro das escolas como forma de impulsionar o ensino de e e, alinhado com o Novo Ensino Médio, projetos que abordam os . Práticas em Gestão Educacional e Escolar: Nesse eixo, a voz será dos gestores e diretores que elaboraram práticas que vão além da sala de aula. Acompanhamento e monitoramento da aprendizagem, formação de docentes, implementação do Novo Ensino Médio, implementação do programa de Ensino Integral e clima escolar ganham o holofote de inovações que também impactam a vida dos estudantes.

Todos os projetos são analisados por um time de 11 avaliadores da Parceiros da Educação e convidados. Ao final do evento, duas iniciativas serão premiadas com uma passagem aérea da empresa Gol Linhas Aéreas, apoiadora da Parceiros.

Formato Híbrido

Para contemplar todos os interessados no Congresso de Boas Práticas, o evento ocorre em formato híbrido, acontecendo simultaneamente em palcos presenciais e digitais, com transmissão em tempo real. Para garantir uma vaga no evento, tanto presencial como online, é importante se inscrever pelo site do Congresso: https://congressoparceiros.com.br/

SERVIÇO:

7º Congresso de Boas Práticas Parceiros da Educação

Data: 18 de março de 2023

Horário: das 9h às 19h

Local: Centro Universitário Ítalo Brasileiro - Av. João Dias, 2046 – Santo Amaro (próximo a estação João Dias da CPTM)

Entrada: Somente para profissionais da educação parceiros. Porém existe a possibilidade de acompanhar as mesas e atividades por transmissão online (vagas limitadas).

Mais informações: https://congressoparceiros.com.br/

SOBRE A PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

A Parceiros da Educação é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), sem fins lucrativos. Desde sua fundação em 2004, apoia a formação integral dos estudantes das escolas públicas, fortalecendo sua aprendizagem. Para isso ser possível, estabelece parcerias entre a sociedade civil, escolas e secretarias de educação com o intuito de melhorar a qualidade do ensino e contribuir diretamente nas políticas públicas educacionais.

SOBRE O INSTITUTO CCR

Entidade privada sem fins lucrativos, gerencia o investimento social do Grupo CCR, com o objetivo de proporcionar transformação social nas regiões de suas concessões de rodovias, aeroportos e mobilidade. Os projetos do ICCR são implementados por meio de recursos próprios ou verbas incentivadas. Entre os projetos proprietários de impacto, merecem destaque: Caminhos para a Cidadania, que capacita mais de 3 mil professores em 1.600 escolas anualmente. E o Caminhos para a Saúde, que oferece atendimentos de saúde a caminhoneiros, motociclistas, ciclistas e passageiros de trens urbanos e metrôs, somando 49 mil beneficiados em 2022. Seu foco são iniciativas em cultura, educação, esporte e saúde, com R$ 49 milhões aplicados ao longo do ano passado. Saiba mais em www.institutoccr.com.br.

SOBRE A KARTEIRA

A Karteira é uma empresa composta por experientes professores e ex-professores da rede pública de ensino, que vivem na pele os desafios vividos pelas escolas no Brasil.

Acreditamos na educação como a forma certa de trazer dignidade à vida dos jovens brasileiros e a vemos como fundamental para redução das desigualdades sociais que assolam esse país. Aqui, combinamos nossa vasta experiência em educação pública com empreendedorismo, tecnologia e solidariedade para transformar o contexto da educação no Brasil por meio de nossas formações continuadas, workshops e palestras.

SOBRE O CENTRO UNIVERSITÁRIO ÍTALO BRASILEIRO - UniÍtalo

O Centro Universitário Ítalo Brasileiro é uma das mais prestigiadas instituições de ensino superior do Brasil, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de Saúde, Educação, Direito, Negócios, Engenharia e Tecnologia. Com uma trajetória de 74 anos dedicados à transformação social pela Educação, a instituição reflete a paixão de três gerações pela educação.

O campus da Ítalo, localizado na região de Santo Amaro, Zona Sul de São Paulo, oferece uma estrutura acadêmica de ponta, com laboratórios de diversas especialidades, salas de aula com wireless e equipamentos de última geração, biblioteca, entre outros. Além disso, o campus conta com instalações esportivas, espaços de lazer e cultura, como o teatro para 600 pessoas, espaço para shows, cafés, lanchonetes, pizzaria, restaurante e barbearia.

SOBRE O MOVIMENTO LITERÁRIO

A Movimento Literário é uma empresa que abarca variados projetos relacionados às temáticas de livros, literatura, infância e formação de leitores.

Além de cursos e serviços personalizados para escolas, educadores, editoras e autores, possuímos um criterioso catálogo de livros destinados a vendas presenciais, eventos, encontros com autores e venda online. Nossa missão é ampliar as reflexões reafirmando nossa posição como promotores de leitura nas escolas.

