Parto Humanizado é tema da obstetra Quésia Villamil na Casa Cor Minas 2019

BELO HORIZONTE, Brasil, 16 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Semana passada a Casa Cor Minas 2019, evento que reuniu os melhores arquitetos e decoradores do estado, parou para refletir sobre um tema extremamente relevante: o nascimento.

"Todos os ambientes sociais, sejam eles de saúde, jurídicos, religiosos ou de arte, como este, deveriam parar um tempo para discutir um tema tão relevante que é o nascimento", disse Dra. Quésia Villamil, obstetra convidada pela Casa Cor.

Médica ginecologista de celebridades mineiras como Lu Ferreira e Bella Falconi, Dra. Quésia é um ícone nacional na defesa do protagonismo da mulher no momento do parto.

Para ela, o momento da chegada de um filho tem que ser, além de seguro para a mãe e o bebê, prazeroso e muito significativo emocionalmente para a mulher e toda a família.

O evento foi promovido pela Sombra Verão - loja de móveis - e PAR3 - escritório de arquitetura que inaugurou um setor de decoração para quartos de bebês na Casa Cor.

A palestra "Afinal... o que é o parto humanizado?" partiu do desejo das duas empresas oferecerem informação de qualidade às suas clientes para o preparo do momento da chegada dos seus maiores tesouros: o parto.

FONTE Quésia Villamil

