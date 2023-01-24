PEA被PRIMA AIR GROUP收购

此次收购拓展了高速远程新型Gulfstream G650ER的包机机队

加利福尼亚州凡奈斯2023年1月24日 /美通社/ -- 私人喷气机领域公认的行业领导者 Pegasus Elite Aviation, Inc.（PEA）运营和管理着遍布全球的大型Gulfstream机队，该公司于2022年底被 Prima Air Group 收购。

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Prima Air Group收购Pegasus Elite Aviation为私人喷气机行业提供了多样化的飞机机队，涵盖从涡轮螺旋桨飞机一直到著名超远程Gulfstream G650ER。Prima Air Group由一支拥有百年企业航空经验的管理团队领导，培养了由100余名全职专业员工组成的强大支持团队，其中包括49名全职飞行员、25名全职乘务员，以及协助确保安全高效运营的地面支持员工。

此次收购Pegasus Elite Aviation是Prima Air Group为其长期增长目标所规划的众多业务之一。继成为Prima Air, Inc.的大股东后，Charles Huang博士于2021年创建了Prima Air Group。Huang通过践行引人注目的慈善目标，已向其英国和中国的母校以及美国几家行业领先的医院捐赠了逾1亿美元。

Prima Air, Inc.由Lina Tullberg于2019年成立，与由Charles Huang独立持有的Pasaca Capital, LLC建立了成功的风险投资及合作关系。这位美籍华人企业家表示："我们将继续快速拓展公司的喷气机机队，以此支持美国众多企业的发展。" Huang就Prima Air Group扩张作出的声明彰显了行业对航空旅行和进驻全球市场日益增长的需求。

Prima Air Group合伙人兼首席执行官Lina Tullberg补充道："凭借精英管理、高水准运营经验和效率的三重结合，以及Pegasus管理和拥有的不断扩大的机队，Prima Air的未来愿景和商业模式将助力我们成为强大的市场参与者与行业领导者。"

Pegasus Elite Aviation首席执行官Tim Prero表示："在Huang博士 Huang和Lina Tullberg的领导下，Pegasus Elite Aviation将凭借大幅扩充和显著改进的机队取得突飞猛进的业绩。" 为了进一步实现这项目标，Pegasus正在增加一架全新的Gulfstream 650ER以扩充其机队。

Gulfstream 650ER拥有目前航程最远、速度最快的私人喷气机相关记录，最大巡航速度为0.925马赫，续航里程为7500海里。 Prero进一步解释道："将2022年款G650ER增编到我们的现有机队中，使我们能够更好地满足甚至超过我们在国内外快速增长的多元化客户群的需求。"

恰逢农历新年庆祝之际，Pasaca Capital恭祝Gulfstream再次取得成功交付，同时也祝贺Prima Air和Pegasus Elite Aviation实现另一项重要里程碑。

如需了解有关Prima Air Group的更多信息，请访问 www.flyprimaair.com 。 如需其他垂询，请联系626-889-5818 或[email protected]。

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SOURCE Prima Air