PEGASUS ELITE AVIATION 被 PRIMA AIR GROUP 收購

此次收購透過高速、遠程的全新 Gulfstream G650ER 擴大包機機隊

加州凡內斯2023年1月24日 /美通社/ -- Pegasus Elite Aviation, Inc. 是私人飛機領域公認的行業領導者，營運和管理龐大的 Gulfstream 機隊，業務遍及全球，已於 2022 年底被 Prima Air Group 收購。

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Prima Air Group 對 Pegasus Elite Aviation 的收購為私人飛機行業提供多元化的機隊，從渦輪螺旋槳飛機到眾所周知的超遠程 Gulfstream G650ER。在擁有百年商務航空經驗的管理團隊領導下，Prima Air Group 培養了一支強大的支援團隊，擁有超過 100 名兢兢業業的全職員工，當中包括 49 名全職機師、25 名全職空中服務員，以及協助確保安全高效營運的地勤支援員工。

收購 Pegasus Elite Aviation 是 Prima Air Group 為公司的長期發展規劃的眾多企業之一。Charles Huang 博士 在成為 Prima Air, Inc. 的大股東後，於 2021 年成立了 Prima Air Group。通過 Huang 的顯著慈善目標，他已向英國和中國的母校以及美國的幾家行業領先醫院捐贈了超過 1 億美元。

Prima Air, Inc. 由 Lina Tullberg 於 2019 年創立，與 Charles Huang 博士獨自擁有的 Pasaca Capital, LLC 建立成功的風險投資和合作夥伴關係 。這位華裔美國企業家表示：「我們將繼續透過機隊的快速擴張來支援美國企業。」 Huang 關於 Prima Air Group 擴張的聲明稱讚對航空旅遊和進軍全球市場的需求不斷增長。

Prima Air Group 合夥人兼行政總裁官 Lina Tullberg 補充說：「憑藉精英管理、高水平營運經驗和效率，以及 Pegasus 管理和擁有的不斷擴大機隊，Prima Air 的未來願景和商業模式將使公司成為強大的參與者和行業領導者。」

Pegasus Elite Aviation 行政總裁 Tim Prero 表示：「 在 Huang 博士和 Lina Tullberg 的領導下，Pegasus Elite Aviation 將憑藉大幅擴大和改進的機隊而脫穎而出。」 為了進一步實現這目標，Pegasus 正在透過增加一架全新的 Gulfstream 650ER 來擴大其機隊。

Gulfstream 650ER 以 0.925 馬赫的最大巡航速度和 7,500 海里航程保持其目前最遠和最快私人飛機的記錄。Prero 進一步解釋說：「將這架 2022 G650ER 加入現有機隊，使我們能夠好好滿足甚至超越我們在國內和全球快速增長和多元化的客戶。」

恰逢農曆新年，Pasaca Capital 祝賀 Gulfstream 再次成功交付，並祝賀 Prima Air 和 Pegasus Elite Aviation 實現另一個重要里程碑。

有關 Prima Air Group 的更多資訊，請瀏覽 www.flyprimaair.com。如有任何疑問，請聯絡 626-889-5818 或 [email protected]。

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SOURCE Prima Air