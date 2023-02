Pequenas mudanças ou arranjos decorativos ajudam a renovar as energias e deixar a casa mais alegre, explica especialista da On Decor

Profissional de decoração dá dicas de decoração para começar o ano em alto astral

CAMPINAS, Brasil, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- É tradição aproveitar a virada do ano para estabelecer metas e fazer promessas para o ano que chega. Mas renovar as energias internas da casa também é uma necessidade que poucas pessoas se atentam. Pequenas mudanças, como mudar um objeto ou móvel de lugar, colocar um quadro na parede, inserir uma planta na sala ou adicionar um detalhe colorido nos ambientes também contribuem para o bem estar e a felicidade das famílias.

Pensando nisso, Reginaldo Tortorelli, especialista em decoração da On Decor Valinhos, preparou algumas dicas para ajudar na renovação das energias e do visual da sala, do quarto, do banheiro ou outro ambiente, que podem ser adotadas sem nenhum gasto ou com investimentos pequenos, a partir de R$ 250,00.

"O começo do ano, com a chegada do verão, é o momento ideal para levar energias boas para dentro da nossa casa, com utilização de detalhes coloridos e simples, que levam uma nova vida ao ambiente", explica.

Uma dica simples, segundo Tortorelli, é mudar de lugar móveis como mesas, poltronas, sofá ou cadeiras. "Para quem tem almofadas na sala, recomendo apenas trocar as cores, para que elas se pareçam novas". Inserir plantas no local, utilizando cestas de fibras ou artesanal, é outro detalhe sugerido pelo especialista. "As cestas estão na moda e dão um toque especial na decoração".

Colocar quadros na sala é outra dica. Eles passam uma sensação de profundidade para o ambiente, ajudando a transmitir calma. Outro elemento interessante, explica, é a escultura, que ajuda a pessoa a olhar e criar imaginários e um visual diferente.

Para completar as mudanças, Tortorelli sugere o uso de produtos aromáticos para os ambientes, como óleo de bambu (ideal para frescos ou descontração), lavanda (sensações de amor, carinho e relaxamento), vanila, alecrins, ametistas, dentre outros. "Estas dicas valem também para o banho e até aplicações em roupas", lembra.

"Estas simples mudanças deixam os ambientes mais aconchegantes e passam a sensação de que houve mudanças e a chegada de um ciclo novo", afirma Tortorelli. "E o melhor, podem ser adotadas em nenhum gasto ou com baixíssimo investimento."

