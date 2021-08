Plataforma Fanstation aposta na conexão entre fãs e celebridades

A plataforma conta com jornalistas, cantores, escritores, comediantes, influencers digitais, ilusionistas, apresentadores e até mesmo personagens de público infantil. Entre as celebridades cadastradas estão Stênio Garcia, Sula Miranda, Rita Cadilac, Theo Becker, Wanderlei Silva, Cartolouco, Carreta Furacão e muito mais.

Com mais de 30 vivências online e presenciais, a Fanstation traz acessibilidade entre o fã e o ídolo, entre elas, a possibilidade de um estudante de jornalismo entrevistar sua referência na profissão ou um torcedor ter sua camisa fotografada. "Nós realizamos sonhos e experiências únicas", afirma Fernanda Santos, gerente comercial da Fanstation.

Embora, ainda pouco conhecido no país, o famoso Meet & Greet é muito comum no exterior, principalmente nos Estados Unidos, país em que se paga muito caro para conhecer o ídolo. Quando cantores internacionais vêm para o Brasil, por exemplo, é cobrado um preço extremamente inacessível para ficar 5 minutos no saguão do hotel. "Por que não no Brasil? Por que não fazer isso com os talentos brasileiros?", questiona a gerente comercial, Fernanda Santos.

"Chegamos ao Brasil para aproximar o fã da sua celebridade preferida com vivências inéditas, desde lives, vídeos, chat online, áudios, encontros presenciais, como aniversários, happy hour, almoços e jantares. O diferencial da Fanstation é que nós fomos além, o fã quer mais que uma imagem, um vídeo, ele quer chegar perto. Então nós buscamos o presencial", aponta.

Ainda dentro do escopo da plataforma estão as campanhas publicitárias. A Fanstastion trabalha com dois públicos: fãs e pequenas ou médias empresas. Com um custo menor, a plataforma possibilita que a empresa escolha a celebridade que melhor representa sua marca ou o seu negócio na divulgação.

Como funciona?

Por meio da plataforma, o fã ou a empresa interessada escolhe sua celebridade preferida e, em seguida, o que gostaria de viver com seu ídolo. Após essa escolha, o interessado define detalhes da experiência e uma data para que seja realizada.

Sobre a Fanstation

Fundada em 2019, a Fanstation é uma plataforma que reúne fãs, celebridades e empresas por meio de serviços como chats online, lives, áudios personalizados, fotos com dedicatórias e muito mais. Além disso, a Fanstation oferece campanhas publicitárias com a celebridade que melhor representa sua marca ou o seu negócio.

