Получение компанией JUD care одобрения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на их решение «мобильная медициская палата» (Portable Ward sRoom)

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JUD care

Jan 13, 2021, 07:40 ET

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 13 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания JUD care, ведущее высокотехнологичное предприятие в области интеллектуальных решений для медицины и здравоохранения, получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на мобильную медицинскую палату (Portable Ward sRoom), революционное решение для изоляции пациентов, позволяющее больницам быстро организовывать изолированные палаты экстренной медицинской помощи.

JUD care, a leading high-tech enterprise in the field of smart medical and healthcare solutions, has obtained approval from the US Food and Drug Administration (FDA) for the portable ward sRoom, a revolutionary solution for patient isolation that enables hospitals to quickly set up emergency isolation rooms.

Одобрение FDA, являясь значительной вехой и важным признанием надежности и эффективности данного решения, представляет собой главный этап для развертывании sRoom во всех странах мира. В настоящее время компания JUD care находится в процессе получения соответствующего разрешения для выхода на бразильский и российский рынки.

"В то время как мир продолжает бороться с пандемией КОВИД-19, компания JUD Care твердо верит, что наше инновационное решение sRoom по изоляции пациентов может служить эффективным инструментом в этой борьбе", - говорит Хе Вэй, главный операционный директор компании JUD Care. Руководствуясь своей миссией "Расширение возможностей здравоохранения с помощью технологий и коммерции", мы стремимся предоставлять эффективные, надежные и высококачественные решения. Получение разрешения FDA является первым важным шагом, который поможет американским поставщикам и учреждениям в сфере медицинских услуг локализовывать очаги вируса и способствовать этим обеспечению здоровья своего населения по всей стране".  

Компания JUD care уже инициировала свою Международную партнерскую программу для помощи в обеспечении поставок решения sRoom заинтересованным организациям по всему миру. Всего за 10 минут решение sRoom обеспечивает изолированное помещение с пониженным давлением на одного человека площадью от 6 кв. м. Это невероятно полезно в экстренных ситуациях, особенно связанных с инфекционными и респираторными заболеваниями. Кроме того, мобильная палата очень гибкая и простая в развертывании, с многоразовым навесом, который можно дезинфицировать, складывать и хранить после использования.

Благодаря своей способности обеспечить мгновенную изоляцию пациента и эффективный инфекционный контроль, решение sRoom помогает повысить эффективность работы медицинских учреждений в этот критический момент. Благодаря своей функциональности и высоконадежным опциям, это выгодное единовременное вложение, которое принесёт пользу в самом широком диапазоне случаев.

О компании JUD care

Компания JUD care является одним из ведущих высокотехнологичных предприятий в области интеллектуальных решений для медицины и здравоохранения. Штаб-квартира компании JUD Care расположена в Шэньчжэне, Китай. Компания имеет в своей структуре сеть научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, маркетинговых исследований и сервисного обслуживания. В компании насчитывается более 1400 сотрудников. Продукция и услуги компании уже представлены в более чем 3000 больницах в 30 провинциях Китая и более чем в 35 странах и регионах по всему миру.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш сайт https://s-room.clearofchina.com/или наши странички в https://www.linkedin.com/company/judcare/ и https://twitter.com/JUDcare

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1418766/image_1.jpg

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SOURCE JUD care

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