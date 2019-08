Portal Aprovados dá dicas de estudo para concurseiros

CURITIBA, Brasil, 5 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- Conseguir um emprego não está nada fácil. Quem busca por oportunidades no mercado de trabalho sabe o quanto difícil está, fato que se deve a uma forte crise que atingiu a economia brasileira e fez com que as vagas disponíveis no mercado diminuíssem de forma considerável, enquanto o número de pessoas em situação de desemprego aumentou em grandes proporções. Diante deste quadro de instabilidade financeira e diminuição na oferta de vagas, muitas pessoas passaram a ver os concursos públicos como boas oportunidades. Porém, como já era de se esperar, o número de pessoas que disputam vagas em cargos públicos também é muito grande, o que exige dos candidatos um grande preparo. Dessa forma, você pode estar se perguntando como se preparar para um concurso público e conquistar a tão sonhada vaga. Pois bem, se está é a sua dúvida, leia este texto na íntegra e veja as dicas trazidas pelo portal Aprovados e saiba como proceder nessas situações.

Primeiramente, se você está disposto a prestar um concurso público para conseguir uma vaga, você tem que ter em mente que o fundamental é manter o foco nos estudos. Os "concurseiros" devem, de fato, dedicar um bom tempo para a preparação para as provas. Mas se você tem um dia corrido, o que envolve trabalho e outros afazeres, não precisa desanimar, pois, fazendo um bom planejamento dá para estudar, mas talvez seja necessário abrir mão de algumas atividades, ou algumas horas de sono. Mas a causa é justa e vale a pena tentar.

Você vai precisar de, no mínimo, duas horas por dia, durante os sete dias da semana. Daí você pode estar se perguntando se há necessidade de estudar todos os dias. E a resposta é sim. Principalmente se você não tem muito tempo. Lembre-se que há pessoas que possuem disponibilidade e estudam muitas horas por dia e que elas podem ser suas concorrentes no processo de seleção.

Uma vez delimitado o seu tempo de estudo diário, comece pelas matérias mais importantes. Para saber quais são elas é só verificar no edital do concurso as matérias cujo número de questões é maior. Assim, já delimite um maior tempo de horas para a preparação para estas matérias, sem deixar de separar horas para as matérias cujo número de questões é menor, pois em um concurso público cada ponto conquistado faz muita diferença.

Para estudar comece pela leitura. A cada parte já lida faça um resumo com suas próprias palavras daquilo que você compreendeu. A cada quinze dias de estudo e resumos faça um apanhado de tudo o que você viu. Se possível faça um resumo deste apanhado.

Para complementar seus estudos refaça provas de certames passados. Faça da seguinte forma: para testar seus conhecimentos faça a primeira vez sem consultar o gabarito. Corrija e verifique quantos acertos você teve. Em relação aos erros, verifique o que você errou e porque errou. Procure analisar nas questões todas as alternativas, porque estão erradas e porque está correta. Repasse as questões quantas vezes for preciso para fixar, procurando não decorar, mas entender.

Uma dica que é muito válida para os concurseiros é conhecer a empresa que irá organizar o certame, pois cada banca tem uma maneira própria de abordar as matérias. Por isso, ao tomar conhecimento sobre a empresa busque provas realizadas por ela e as refaça.

Estudando todos os dias, fazendo resumos, revendo questões, conhecendo a banca, suas chances de conquistar uma vaga em um concurso público será bem grande.

Outra dica muito importante é o cuidado com você, concurseiro. Procure dormir bem todos os dias. Mantenha uma alimentação mais leve e saudável e, principalmente, acredite no seu potencial e no seu esforço. Lembre-se que a preparação para um concurso público representa metade do caminho. Por isso, não desista.

Boa sorte.

Para obter mais informações sobre concursos públicos abertos e previstos, dicas de estudo, ou seja, informações completas sobre o assunto, acesse o site https://www.aprovados.net .

