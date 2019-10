Portal Aprovados ensina como montar um Cronograma de Estudos para Concursos Públicos e Vestibulares

CURITIBA, Brasil, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- O tema é: Como criar um eficiente cronograma de estudos para concursos públicos e (ou) para vestibulares?

É claro que o que precisamos, em primeiro lugar, para realizar qualquer bom empreendimento na vida é disciplina. Quando se trata de vestibular, o estudante dispõe, em geral, de um ano inteiro para se preparar, e essa situação pode ser muito mais proveitosa para o acadêmico, o que não quer dizer que o mesmo deva afrouxar sua rotina de estudos, com horários e hábitos rígidos. A disciplina tem que ser como em um Quartel.

No caso de concurso público, o período para se organizar no conteúdo programático vai variar muito, às vezes o candidato não tem senão menos de dois meses para se preparar. Nesse mesmo caso, em geral, os chamados "concurseiros" passam anos estudando, preparando-se para concursos diversos, o que os coloca em vantagem em relação aos vestibulandos. As pessoas que estudam para concursos estão constantemente organizando sua rotina de estudos.

Os estudantes de ensino médio, que estão se preparando para o vestibular de verão, por exemplo, são muito jovens, e não estão habituados a muito rigor em suas rotinas, havendo exceções, porém, poucas.

Não se pode estudar, nem para um, nem para outro, de modo aleatório, ou seja, errático e acidentado, com muitas pausas, com a pressuposição de que podemos contar com a sorte, com a nossa "natural" capacidade de dedução e outros artifícios que demandam mais malandragem que inteligência.

Entretanto, nem todas as pessoas que pretendem passar em algum concurso estão preparadas, por que não passam uma parte de suas vidas estudando para outros concursos, elas estão interessadas em apenas um concurso, então essa situação é nova para elas. É como os vestibulandos.

Se você é inexperiente no preparo para o vestibular ou para um concurso, qual seria a melhor maneira de começar a estudar, organizar um verdadeiro cronograma?

Os veteranos aprendem com a reprovação em concursos. Mas, para se preparar para um certame, não bastam apenas as aulas em cursinhos preparatórios, nem horas debruçados sobre apostilas. É muito recomendável trocar ideias com pessoas que prestam concursos há anos. Temos que pegar as "manhas", por assim dizer.

Os estudantes de ensino médio poderão conversar com seus irmãos mais velhos, ou com amigos que já passaram pelo vestibular.

O preparo para vestibular ou concurso público envolve uma série de questões e hábitos que precisam ser fundidos num todo bem ordenado.

A – Estar certo de que pretende passar no vestibular ou no concurso;

B – Iniciar uma verdadeira reorganização de seus hábitos, direcionando-os para uma finalidade última, ao longo do período de estudo;

C – Começar a estudar assim que todos os preparativos estiverem definidos. Nada de deixar para amanhã, por que hoje "eu já preparei tudo e estou muito cansado";

D – Dispor estrategicamente de todas as ferramentas de estudos, apostilas, livros, aulas no notebook ou celular, cadernos de exercícios, bloco de anotações, cadernos para treinar escrita e redação;

E – Para cada etapa de estudo, um horário, ou seja, um horário para as aulas ao vivo, via Youtube; um horário para leitura; um para os exercícios nas apostilas; outro para exercício de redação; outro para a notação de dúvidas e para a pesquisa de suas soluções.

F – Quem participa de aulas presenciais, nunca deixar de perguntar tudo o que precisa para os professores. Nada de timidez.

Vencer a preguiça e o conforto, de modo geral, como um bom soldado ou um monge.

Gostou das dicas? Para mais informações sobre concursos púbicos e demais certames acesse o site https://www.aprovados.net. Nele existem diversas matérias com dicas e informações sobre os mais variados certames realizados no Brasil.

