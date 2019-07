Portal Seminovos Carros revela se vale a pena comprar um carro seminovo

CURITIBA, Brazil, 9 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Comprar um carro seminovo pode ser a melhor opção para muitas pessoas. Muitas vezes comprar um carro zero é algo totalmente improvável e comprar um carro usado não é uma opção. Nesse caso, os carros seminovos funcionam perfeitamente. É uma forma de ter um carro com peças novas, ótimo funcionamento, bom valor e uma ótima marca. Mas existem algumas marcas que são as mais indicadas, por terem um bom preço e boa reputação no mercado automobilístico. O portal Seminovos Carros traz as principais informações sobre os carros seminovos e as marcas mais indicadas.

Carros seminovos são conservados

Um grande diferencial de um carro seminovo é que normalmente eles são bem conservados. Ou seja, você compra um carro com valor mais baixo que um 0 KM e tem quase todos benefícios de um ótimo funcionamento. Um carro seminovo é indicado para quem não pode pagar por um novo e quer uma máquina boa e com ótimo funcionamento.

Pagar um bom valor

Um carro novo seminovo sempre terá a vantagem de ter um ótimo valor, pois quando um carro 0 Km sai da loja ele sofre rápida depreciação, ou seja, seu valor já pode ser bem abaixo do que foi pago. E na maioria das vezes um carro seminovo está intacto.

Carros seminovos possuem garantias

Outro fator positivo de comprar um carro seminovo, é que além das vantagens acima, ele também possui garantia. As lojas que vendem esses tipos de carro, sempre deixam claro o seu tempo de garantia. É bom procurar uma loja que já tenha referência e possua indicação de amigos e conhecidos. Assim se evita surpresas desagradáveis.

Veja agora as melhores opções de modelos e marcas para um carro seminovo:

Hyundai ix35

Esse é um dos carros mais indicados dentro da categoria dos seminovos. Logo de cara que dizer que esse modelo tem ótima aparência externa. É um carro bem moderno e chamativo. Também é considerado uma máquina forte em vista de muitos concorrentes do mercado automobilístico. Sua manutenção tem baixo custo, o que é muito animador, já que a maioria dos usuários não gostam de ter gastos quando o carro precisa de algum conserto. Quando esse modelo está na categoria de seminovos, ele tem um ótimo valor de mercado e isso é bem animador também. O Hyundai é espaçoso e bem confortável. Possui ótimo motor e sua conectividade é bem atrativa. Ele também possui motor 2.0 total Flex, e esse fator traz mais liberdade para seus usuários.

Chevrolet Onix

O Chevrolet Onix é uma outra opção dentro da categoria dos seminovos. Esse é um carro muito bom de modo geral. Seu design luxuoso é bem atrativo e convence a maioria dos usuários de carros. Ele também tem ótimo motor, é econômico e confortável. Essa marca já é queridinha aqui no Brasil, justamente por ser um carro bem completo. Ele também possui baixa depreciação e fica em média de 8% de seu primeiro ano. É um carro resistente e que não apresente aqueles problemas chatos com frequência. O motor do Chevrolet Onix tem alta funcionalidade e é ideal para quem gosta de estar sempre na estrada. Sua aceleração também é boa. De forma geral, o Chevrolet Onix é uma ótima opção de carro dentro da categoria dos seminovos.

Toyota Corolla

Esse modelo é bem atrativo, e na nossa lista ele traz um design muito robusto. Tem ótimo preço de revenda e espaço suficiente para dar conforto para todos os seus usuários. Suas opções de motores são 1.8 e 2.0 que são bem potentes e cumprem o que prometem. Além disso, ele possui muitos itens de série e também tem uma central de mídia admirável. É um carro para consumidores mais exigentes e que gostam de um carro completo.

Agora é só escolher o seu modelo favorito de seminovo! Confira no site https://www.seminovoscarros.com.br/ as melhores matérias sobre carros, novos, seminovos e usados, lançamentos, dicas, tabela FIPE, entre diversas informações sobre o mundo automobilístico.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE New Cars Portal

Related Links

https://www.seminovoscarros.com.br/



SOURCE New Cars Portal