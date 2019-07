Portal Sobre Vestibular reúne dicas para os Vestibulandos

CURITIBA, Brasil, 3 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Não é segredo para ninguém que, na atualidade, a vida do jovem vestibulando não é fácil, sobretudo quando começa a temporada dos processos seletivos, iniciando com o Enem. Todo jovem precisa ser bem orientado, em todos os sentidos, e, neste caso, os jovens que vão encarar essas duas batalhas, que são o Enem e o vestibular de verão, precisam ser instruídos no sentido de melhor organizar seus períodos para estudar as matérias necessárias, de modo que não se sintam sobrecarregados e rendam pouco, ou, até mesmo, desistam.

Aulas na escola, curso pré-vestibular e simulado são importantes, mas, a organização interior é imprescindível para o bom rendimento. Neste artigo, o portal Sobre Vestibular reuniu algumas dicas para orientar os estudantes para o vestibular. Confira.

A – Elaborar um bom planejamento. Em primeiro lugar é necessário mapear um itinerário completo de estudo, que seja compatível com a rotina doméstica do jovem, organizando horários para pausa, e outras necessidades, que não seja algo pesado demais. A disciplina é a palavra de ordem. Se agir conforme o que prescreveu para si mesmo, o estudante não se sentirá fatigado.

B – Organizar o ambiente de estudos. Como foi explicado acima, a disciplina estará em saber organizar-se em seu ambiente doméstico, escolhendo um lugar específico, geralmente, o próprio quarto, para se debruçar sobre as apostilas e cadernos. Essa atividade vai fazer parte do cotidiano do estudante até o fim deste ano, por isso o cuidado com cada detalhe. Qualquer atividade voltada somente para o lazer deverá ser deixada por último.

C – Organizar um método de estudo que priorize mais horas dedicadas às matérias mais complexas. Nem todos os jovens têm domínio sobre as matérias que envolvem raciocínio, cálculo e outras modalidades em lógica, portanto, será necessário reservar maior tempo para dedicação a estas ciências. Esta dica é válida para qualquer matéria que apresente dificuldades para o estudante.

Existem estudantes que têm total domínio sobre as matérias de exatas, outros preferem a área de humanas, e também tem aqueles que têm afinidade com as disciplinas relacionas às ciências da natureza.

D – Organizar um tempo só para os necessários exercícios. Todo estudo não deve ser reduzido à teoria, à leitura, já que a prática é a concretização do aprendizado. Portanto, a outra parte da preparação estará em reservar algumas horas, ou mesmo uma hora por dia, para efetuar os exercícios que algumas matérias exigem, sobretudo em língua portuguesa e matemática. Hoje, no Youtube, muitos cursos pré-vestibulares estão disponibilizando aulas gratuitas para estudantes. Vale a pena conferir.

E – Organizar a prática de redação. Ao menos duas vezes por semana praticar a escrita. A redação, ou prova discursiva, é uma parte do exame vestibular que possui tanta importância quanto os cadernos de provas. Em geral, provas de redação são as mais temidas pelos alunos, porém, se os mesmos se dedicam a melhorar sua escrita, dedicam-se a ler e aprender mais, esforçam-se por colocar com mais precisão suas ideias no papel, não há o que temer, e sim o que escrever. Neste caso, trata-se do velho mote: "1% de inspiração, 99% de trabalho". Duas ou três vezes por semana, escolher um tema da atualidade, informar-se sobre o mesmo por meio de jornais, revistas, internet, TV e rascunhar um texto, para depois lapidá-lo. Esse exercício é muito importante não só para o Enem e vestibular, mas para o resto de sua vida.

Essas dicas podem e devem ser seguidas pelos estudantes, pois são extremamente básicas. Existem mais detalhes que poderão ser conferidos no site https://www.sobrevestibular.com, que reúne diversas informações sobre os vestibulares do Brasil e dicas para os estudantes.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Site Sobre Vestibular

Related Links

https://www.sobrevestibular.com



SOURCE Site Sobre Vestibular