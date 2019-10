Portal Tintas ensina como usar as Cores na Decoração

CURITIBA, Brasil, 8 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Decorar um ambiente é algo comum na vida de muitas pessoas. Aliás, o mundo está em constante mudança. Quando essa decoração envolve uso de cores, é preciso ter uma atenção maior, já que a combinação entre elas pode dar certo ou muito errado. Conhecer os truques e as melhores opções para cada ambiente já vai fazer uma grande diferença, e diminui drasticamente as chances da combinação não ficar legal.

O site Tintas reuniu abaixo as principais combinações de cores para usar na decoração de ambiente.

Veja como misturar as cores sem errar

Quando pensamos em decoração, logo imaginamos na mudança de cores das paredes e na junção de muitos elementos. E a dúvida que paira na mente de muitas pessoas é: como não errar na combinação perfeita? A melhor dica para não cometer erros na decoração é tentar harmonizar a combinação e fazer com que essa combinação não pese no ambiente.

Faça a junção entre as cores quentes e frias

Uma das dicas que funciona muito bem na hora da decoração, é usar a combinação de cores quentes e frias, e tentar manter o equilíbrio entre elas. Geralmente, as pessoas não fazem noção de quais cores combinam e, por isso, os resultados podem ser um fiasco. As cores frias devem ser usadas em ambientes menores, pois assim elas dão uma sensação de tranquilidade e paz. Geralmente, são usadas na parte interna do local. As cores frias são: violeta, azul e verde. Hoje em dia existem muitas opções dentro dessa tonalidade, que podem ser em tom forte, claro e fosco. Essa é uma dica legal para não deixar o ambiente gritante e confuso. As cores quentes são classificadas como: vermelho, amarelo e laranja. Elas podem ser usadas em um espaço muito grande ou na área externa.

Conhecendo um pouco o cronograma de cores

O círculo cromático é ideal para quem não quer ter chances de errar na escolha das cores usadas na decoração do ambiente. Nesse cronograma tem a paleta guias, elas funcionam como uma ajuda para não errar na combinação. Lá encontramos as cores frias e quentes e suas variadas versões baseadas nas cores primárias, elas seguem para cores secundárias e depois cores terciárias. A partir daí, já fica mais fácil achar a melhor combinação para compor a sua decoração.

Veja as cores terciárias

As cores terciárias são as mais desejadas por quem quer renovar qualquer ambiente. Digamos que essa escolha é devido ao grande leque de opções que é oferecido. E as cores terciárias são: turquesa, verde-limão, carmim, azul-violeta, amarelo-laranja e vermelho-laranja. Note que essas opções são mais simples para serem usadas e podem estar presentes em diferentes tipos de ambientes.

Use cores neutras

As cores neutras são ideais por combinarem com muitas outras cores. Elas podem ser quentes ou frias. O que vai ajudar na combinação perfeita, é a harmonização do ambiente. As cores neutras remetem tranquilidade, paz e sofisticação. Podem ser usadas em quartos e salas sem medo de errar. Elas ajudam a compor uma combinação perfeita entre as cores das paredes e dos móveis, tornando tudo mais fácil. As cores neutras são: cinza, bege, marrom, branco, creme e preto. Essas cores também servem para pintar uma parede principal do ambiente e dar destaque ao mesmo. Para quem quer dar uma aquecida no local, pode optar por algum tom quente. Mas, é preciso saber equilibrar essa combinação.

Use aplicativos a seu favor

Para quem sente dificuldade em combinar as cores, pode optar por algum aplicativo que já mostra as melhores opções. Existem algumas opções que são gratuitas e que mostram um bom resultado também.

Essas são as principais dicas para quem quer aprender a combinar as cores em uma decoração! Para conferir mais dicas de decoração, cores e tintas, acesse o portal https://www.tintas.net.br/ . Nele estão reunidos diversos artigos com as principais tendências de decoração dos últimos tempos.

