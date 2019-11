Porto Alegre recebe o 58° Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia (CBGO)

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Será realizado entre os dias 13 e 16 de novembro o 58° Congresso Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia (CBGO) na cidade de Porto Alegre. O evento contará com a presença da Dra Ana Carolina Lúcio Pereira, membro da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia de São Paulo (FEBRASGO).

O evento terá como central A Saúde Feminina Integral – Da prevenção primária até os avanços das terapias. Contará com palestras de expoentes nacionais e internacionais e dos presidentes de toda Comissão Nacional Especializada (CNEs) da FEBRASGO. O evento que será presidido pela Dra. Maria, presidente da Comissão Nacional Especializada de Climatério, incluirá debates sobre diferentes e importantes temas como assistência ao parto, pré-natal, doença trofoblástica gestacional, endometriose, cirurgias ginecológicas, câncer ginecológico, doenças da mama, ginecologia infanto-puberal, violência sexual e o abortamento legal.

A Dra. Ana Carolina, com um trabalho recente com o acompanhamento de uma paciente grávida de gêmeos aos 57 anos, destaca no congresso o importante debate sobre a gestação de alto risco, área da qual a doutora é atuante, o qual incluirá debates sobre a pré-eclâmpsia, hipertensão crônica e como reduzir os problemas de cardiopatias.

"O congresso é uma oportunidade única para todos os especialistas da ginecologia e obstetrícia trocarem conhecimentos, dividirem experiências, conhecer profundamente as últimas novidades na área e trazê-las para meus pacientes e assim melhorar o atendimento", afirma a Dra. Ana Carolina.

Dra. Ana Carolina Lucio Pereira é Ginecologista, Obstetra e Cirurgiã. Atua principalmente na prevenção e tratamento de doenças gineco-obstétricas com foco em qualidade de vida, medicina interativa e gestação de alto risco. É membro da Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia - SP, FEBRASGO, com título TEGO 31/09 em Ginecologia, formada pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, com atualizações em Advanced Live Support-Obstetrics, em ALSO, nos Estados Unidos, além de especialista em Medicina do Tráfego pela Santa Casa de São Paulo. Atua em clínica própria em São José dos Campos, São Paulo.

58° Congresso Brasileiro de Ginecologia e obstetrícia (CBGO)

Centro de Convenções da FIERGRS (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul)

Av. Assis Brasil, 8787– Sarandi

Porto Alegre – RS

13/11/2019 – 16/11/2019

08:00 – 18:00

