Pré-candidato a vereador, Guilherme Goncalves amplia capacitação

Guilherme é empreendedor e se destaca como produtor artístico e musical no mercado nacional e internacional. Participa de projeto social chamado de Casa da Árvore, que descobre e desenvolve talentos artísticos e musicais. Também trabalha com marketing digital e arruma tempo ainda para estudar.

Jovem, carismático, comunicativo e com muita capacidade de liderança, está sempre envolvido em projetos sociais e empreendedorismo digital. Mas lançar ideias que atendam a toda uma comunidade demanda conhecimentos, como, por exemplo, plano de governo, delinear propostas com objetivos claros e com possibilidade de angariar recursos factíveis.

O empreendedor participou do curso de formação de pré-candidatura do PSD às eleições de 2020. A capacitação é feita em parceria com o Espaço Democrático, uma fundação de estudos e formação política do partido. Somente após o curso, o pré-candidato está habilitado a participar das convenções municipais, quando serão escolhidos os candidatos.

Para Guilherme, participar de uma eleição é ter um olhar de esperança de que tudo pode mudar algum dia. "Devemos ter o brilho no olhar, vontade de mudar as coisas e muita vontade de gastar sola do sapato, sem esquecer os conhecimentos teóricos do processo eleitoral para criação de propostas coerentes", pontua.

"O bom empreendedor ajuda a sociedade também mostrando soluções para que a vida das pessoas fique mais leve. O candidato deve servir de inspiração", completa. Saiba mais sobre Guilherme Gonca em seu perfil no Instagram @guilherme_gonca

