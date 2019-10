Prêmio Caio bate recordes e anuncia novidades

SÃO PAULO, 23 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Há 20 anos o Prêmio Caio reconhece a criatividade, a ousadia, a inovação e a eficiência do segmento de eventos e turismo de todo Brasil. "Reconhecimento é uma das estratégias de negócios, porque traz motivação para fazer mais e melhor", resume Sergio Junqueira Filho, diretor da premiação. A visibilidade alcançada pelas empresas participantes, ao longo de duas décadas, atrai interesse crescente de marcas, cases concorrentes e negócios.

Em 2000, quando foi criado, o reconhecido 'Oscar dos Eventos' contava com 18 categorias e 200 participantes na cerimônia de entrega dos troféus – Jacarés de Ouro, Prata e Bronze. Em 2019, alcança 990 participantes aguardados para a Noite do Jacaré, com 58 categorias em disputa. Nesse percurso, vitória da valorização e da fidelização de talentos e clientes, que destaca marcas e pessoas na galeria dos melhores.

A quantidade de cases inscritos em 2018 (568) cresceu 30% em relação ao ano anterior e, agora, em 2019, saltou para 852 (50%). Ou seja: apenas nos últimos dois anos, crescimento de 94,96%. Na história do certame, mais de 1.000 empresas e 250 cases inscritos por ano, em média.

Protagonizou eventos em vários destinos nacionais, como São Paulo, Rio de Janeiro, Maceió, São Luís, Maringá, Uberlândia, Curitiba, Florianópolis, Campinas, Goiânia e Salvador. E, também, homenageou profissionais do segmento MICE²+FDT como Personalidade do Ano e Grand Prix.

Noite do Jacaré traz novidades

A premiação, aprovada por 94% dos 700 participantes presentes no ano passado e com cerca de 30 mil pessoas impactadas pelas mídias digitais, traz novidades na próxima Noite do Jacaré, dia 10 de dezembro. Pela primeira vez, será realizada no Pavilhão Azu do Expo Center Norte e incluirá espaço de exposição e networking (ilustração).

A oferta de estandes com 9, 18, 27 e 36 m² inaugura mais reciprocidades, durante duas horas de coquetel, a partir das 19h00. Com investimentos que variam de R$ 15 a R$ 45 mil, cotas disponíveis (Cristal, Rubi, Topázio e Diamante) criam novas reciprocidades promocionais. Entre elas, além do espaço promocional para ativação das marcas, exibição de vídeos, distribuição de material na saída do evento e mesa na área VIP do Jantar de Premiação, das 21h00 às 23h30.

"O Prêmio Caio é o evento que reúne o maior e mais qualificado volume de agências e seus clientes, assim como hoteleiros e dirigentes de centros de convenções. Ideal para a promoção de marcas de produtos e serviços dedicadas ao segmento Mice2+FDT no Brasil", sustenta Junqueira.

Para incrementar ainda mais o networking ativo com os principais stakeholders do mercado, toda marca expositora – independentemente da cota de patrocínio – tem a oportunidade de obter várias outras contrapartidas promocionais favoráveis a novos negócios.

