Prêmio Caio elege as Personalidades do Ano 2019

SÃO PAULO, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A 20ª edição do Prêmio Caio, reconhecido como o Oscar dos Eventos, tem o desfecho marcado para 10 de dezembro, quando se dará a solenidade de entrega dos troféus aos vencedores. O evento acontece no Salão Azul do Expo Center Norte, em São Paulo, das 19 às 22h30.

A direção do certame divulgou a relação dos 21 eleitos – três em cada uma das sete categorias do 'Personalidade do Ano'. "Estamos em contagem regressiva para a noite memorável que se desenha para o dia 10 de dezembro", assinala Sergio Junqueira Arantes, CEO da Evento Expo Editora e idealizador do Prêmio Caio.

A escolha das Personalidades do Ano tem início com a indicação dos nomes feita pelos jurados do Prêmio Caio, seguida do crivo do Conselho Diretor da premiação, composto pelas principais entidades do setor e pelos componentes do Hall da Fama (personalidades já agraciadas por três vezes com o Grand Prix). Desse duplo grau de avaliação é que três Personalidades do Ano eleitas por categoria disputam o Grand Prix, em processo de votação popular aberto no site www.premiocaio.com.br.

"Todo e qualquer interessado ou membro da indústria MICE²+FDT tem o direito e deveria participar desta democrática votação e ajudar a eleger os sete ganhadores do Grand Prix 2019", afirma Junqueira. São considerados válidos os votos registrados de 11 de novembro até 5 de dezembro de 2019.

Segue a relação dos concorrentes, em cada uma das sete categorias:

Centro de Convenções: Alexandre Marcílio – Transamerica Expo Center; Daniel Galante- São Paulo Expo; e Paulo Ventura – Expo Center Norte.

Cliente (Gestores): Bibiana Berg – Banco Santander; Fernão Loureiro – Philips Latam; Rodrigo Cézar – Roche Brasil.

Eventos: Abdala Jamil Abdala – Francal Feiras; Celso Ashcar Júnior – AktuellMix; Luiz Arruda – Avantgarde São Paulo.

Hotelaria (Hotéis & Resorts): Antonio Dias – Royal Palm Hotels & Resorts; Lizete Ribeiro – Rede Tauá de Hotéis; Rubens Régis – Costão do Santinho Resort Golf & SPA.

Institucional: Fátima Facuri – Abeoc Brasil (Associação Brasileira de Empresas de Eventos); Rodrigo Cézar – Alagev (Associação Latino Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas); Wilson Ferreira Júnior – Ampro (Associação Brasileira de Marketing Promocional).

Marketing de Destino: Basileu Tavares - Visit Iguassu; Eduardo Willrich Zorzanello - Gramado & Canela CVB; Elenice Zaparoli – Visit São Paulo.

Serviços para Eventos: Leila Bueno – Bueno Arquitetura Cenográfica; Marco Murgia (Caco) – Grupo El Dourado; Raffaele Cecere – Grupo R1.

Votação aberta no site www.premiocaio.com.br

