Além da ampla programação de conteúdo e agenda para networking, o evento tem como premissa valorizar os profissionais do setor, por meio do Prêmio Design & Technical Summit AccorHotels. O tema desta edição será "Um espaço 100 funções" que proporcione a pluralidade de uso e espaços. Divido em três categorias (estudantes, profissionais e serviços), o objetivo é destacar o talento nas áreas de arquitetura, design de interiores, hotelaria e engenharia, além de inovações na prestação de serviços.

Categoria Estudante – Como proporcionar os mais diversos usos em um único espaço

Os candidatos devem encaminhar os projetos, de arquitetura e design, com ambientes multifuncionais e que atendam as seguintes as áreas de dormir, trabalhar, WC e banho. O vencedor será premiado com uma viagem para um fim de semana, na América do Sul, com direito a acompanhante.

Categoria Profissional – Como alinhar uma proposta inusitada e com design marcante

É destinado, exclusivamente, para os profissionais formados em arquitetura, engenharia, design e hotelaria (pessoa física ou jurídica). O primeiro finalista será premiado com um contrato para o desenvolvimento de seu projeto para um dos hotéis da AccorHotels, além de uma viagem para um fim de semana, na América do Sul, com direito a acompanhante.

Categoria Equipamentos e Serviços – Ideias inovadoras e de eficiência para os processos de hotelaria

O foco são os profissionais (pessoa física ou jurídica), empresas fornecedoras da área de construção e hotelaria, além de colaboradores e parceiros e fornecedores da AccorHotels. O vencedor terá a oportunidade de implementar um projeto piloto em um dos hotéis do Grupo, além de uma viagem para um fim de semana, na América do Sul, com direito a acompanhante.

As inscrições do Prêmio Design & Technical Summit AccorHotels podem ser realizadas até o dia 30 de junho pelo site: http://www.summitaccorhotels.com.br/premio. Os jurados irão selecionar os dois melhores projetos de cada categoria e seguirão os critérios: sustentabilidade, inovação, tecnologia, eficiência em processos, viabilidade, originalidade, ousadia e criatividade.

FONTE AccorHotels

