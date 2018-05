Préoccupations croissantes et indignation générale concernant la confidentialité des données : Envoy propose une application de réseautage basée sur la confidentialité et la sécurité

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/685034/Envoy.jpg )



La récente crise relative à la confidentialité des données de Facebook (partage inapproprié des données de quelque 87 millions d'utilisateurs) et la soudaine prise de conscience par le grand public que les entreprises exploitent les réseaux sociaux et d'autres applications pour collecter des données personnelles (la « plupart » des 2 milliards d'utilisateurs de Facebook ont été exposés à la collecte des informations de leur profil) n'ont de surprenant que le fait que cette prise de conscience se soit produite si tardivement.

Fondée en 2015 et basée en Suisse, la société Envoy AG s'est officiellement lancée sur le marché mondial en février 2018. Envoy travaille pour des utilisateurs individuels et des organisations de toute taille. Cette société permet, pour la première fois, aux utilisateurs de télécharger, regrouper et combiner des données de contact provenant de plusieurs sources, y compris d'autres plateformes de réseaux sociaux, de systèmes de stockage et de traitement de données d'entreprise, d'applications de messagerie et de GRC, et d'appareils mobiles et en réseau.

« Depuis la création d'Envoy, nous nous sommes efforcés de concevoir et de développer le mécanisme le plus puissant et le plus largement disponible pour offrir aux personnes le contrôle et la confidentialité nécessaires pour partager leurs contacts avec des entreprises et des collègues », a déclaré Ralph Schonenbach, fondateur et PDG d'Envoy. « Cela répond au défi auquel chaque entreprise est confrontée - personne ne veut partager ses précieux contacts avec le système de GRC de son entreprise », a-t-il poursuivi. « Notre proposition de valeur unique repose sur un paradoxe : partager des données tout en les gardant secrètes. »

Envoy permet aux utilisateurs de gérer toutes leurs données de contact dans un coffre sécurisé et d'exercer un contrôle total sur les personnes avec qui elles sont partagées et la durée d'accès. Le moteur d'Envoy extrait des informations des données de contact téléchargées et partagées pour identifier des opportunités commerciales et sociales potentiellement illimitées.

Plus important encore, Envoy place la confidentialité au cœur des solutions qu'elle propose. Contrairement à d'autres services de réseaux sociaux, Envoy ne stocke pas de données pour établir un profil de ses utilisateurs ou pour vendre ou partager des données sur les utilisateurs avec d'autres plateformes, annonceurs ou sociétés de marketing. La société ne le fera jamais sans le consentement exprès et explicite de l'utilisateur ou de sa clientèle. Envoy ne cible pas les utilisateurs avec du contenu non pertinent, indésirable et non sollicité. Envoy s'engage à respecter les droits de ses utilisateurs à être oubliés, à supprimer des comptes, et à exporter et effacer des données sur demande.

Au début de l'automne 2018, Envoy, qui est déjà conforme au RGPD, utilisera la technologie Blockchain pour fournir de nouveaux services aux utilisateurs, notamment la validation d'identité, la protection contre la fraude, le chiffrement des données, la création et la révocation des mentions d'utilisateur, et plus encore.

Pour en savoir plus sur Envoy, veuillez visiter : http://www.envoyworld.com

SOURCE Envoy AG