Presentazione dello storage NVMe componibile all-flash in pool con il nuovo Supermicro RSD 2.1

Il Supermicro RSD consente ai fornitori di servizi cloud, alle società di telecomunicazioni e alle società Fortune 500 di realizzare i propri centri dati di tipo agile, efficienti e definiti dal software, oppure di espandere quelli esistenti. Supermicro RSD utilizza Intel® Rack Scale Design (Intel® RSD), che è un'architettura per centri dati allineata con i requisiti del settore e realizzata utilizzando standard aperti. Intel RSD consente ai grandi centri dati di supportare le nuove applicazioni basate sui dati che necessitano di grandi quantità di storage molto veloce da condividere, e in grado di offrire al tempo stesso maggiori velocità, agilità e automazione. In un ambiente caratterizzato dall'esplosione della crescita dei centri dati, Intel RSD offre un modello di infrastruttura caratterizzato da maggiore flessibilità e scalabilità, maggiore sicurezza e controllo migliore, e al tempo stesso consente di realizzare risparmi sostanziali in termini di capex (spesa in conto capitale) e opex (spesa operativa).

Supermicro RSD gestisce rack di server disaggregati, storage e collegamento in rete utilizzando le API standard di settore networking Redfish Restful che possono essere utilizzate senza variazioni a prescindere dai fornitori e su generazioni diverse di server. Supermicro RSD 2.1 supporta prestazioni elevate, densità elevata, e storage NVMe disaggregato per avere un'efficienza dei centri dati notevolmente migliorata, un maggiore utilizzo e costi ridotti. L'arrivo di questa tecnologia, basato sulle specifiche Intel RSD versione 2.1, segna l'inizio di un cambiamento del paradigma per distribuire pool di risorse che siano realmente disaggregate nei centri dati su grande scala in grado di migliorare notevolmente l'efficienza dei centri dati, aumentarne l'utilizzo e ridurne i costi.

"Tutti i nostri sistemi di storage NVMe all-flash occupano solo 1U di spazio nel rack, e supportano 32 SSD da 2.5" NVMe sostituibili a caldo con mezzo petabyte di storage a elevate prestazioni con Supermicro RSD 2.1 che può essere condiviso da 12 host contemporaneamente," ha dichiarato Charles Liang, presidente e Amministratore Delegato di Supermicro. "Con nodi server componibili dinamicamente, uso efficiente dello storage, e risorse di calcolo aggiornabili autonomamente, le nostre soluzioni RSD 2.1 con storage avanzato NVMe in pool sono perfette per centri dati efficienti e per una iperscalabilità flessibile. Infatti, abbiamo già distribuito 32 di questi sistemi che operano con carichi di lavoro Hadoop per una delle maggiori case automobilistiche."

Per una compatibilità ottimale, Supermicro RSD 2.1 può essere eseguito su tutti i server della generazione X11 e sui sistemi di storage che supportano i processori Intel® Xeon® scalabili oltre che sui server della generazione Supermicro X10 e sui sistemi di storage che supportano la famiglia di processori Intel® Xeon® E5-2600 v4. Questa compatibilità con hardware di diverse generazioni protegge gli investimenti dei clienti di Supermicro e offre loro la possibilità di realizzare nuovi centri dati o di espandere quelli esistenti. Inoltre, Supermicro RSD 2.1 è perfettamente integrato con altri layer di software per la gestione dei centri dati quali OpenStack grazie alle API di Restful Pod Manager che consentono la distribuzione dell'infrastruttura cloud end-to-end.

Il modo tradizionale per scalare le risorse dei centri dati spesso implica l'aggiunta di nodi di server con capacità di calcolo, collegamento in rete e storage fissi. A causa dei diversi cicli di vita di queste risorse, un aggiornamento completo dell'intero set di nodi di server porta spesso al ritiro anticipato di investimenti preziosi e alla sotto utilizzazione delle risorse. Per questo motivo, le soluzioni con storage NVMe disaggregato come NVMe-oF (NVMe over Fabric - NVMe su Infrastruttura) di Supermicro sono così importanti per i clienti che vogliono realizzare centri dati su iperscala più efficienti e flessibili.

Per maggiori informazioni visionate il video sul risparmio delle risorse con Supermicro RSD 2.1: https://www.youtube.com/watch?v=84AL3V4HuJ4. Dettagli su Supermicro RSD sono disponibili anche su http://www.supermicro.com/solutions/SRSD.cfm.

Tra le altre funzioni principali di Supermicro RSD 2.1 ci sono:

Un dashboard interattivo che consente agli amministratori dei centri dati di avere una visione panoramica di tutti gli asset fisici gestiti da RSD.

Una vista interattiva e topologica del rack fisico e del telaio dall'interfaccia utente di Supermicro Pod Manager. Inoltre, gli amministratori posso selezionare dei telai del rack per fare interrogazioni su dettagli a livello di componenti quali l'indirizzo IP BCM, la posizione fisica nel rack e le capacità correlate.

Analisi e telemetria sulla panoramica dei sistemi, uso, CPU, memoria e nodi composti. I dati cronologici non solo aiutano gli utenti a capire come i sistemi sono stati usati, ma prevedono anche i possibili comportamenti futuri dei sistemi.

I clienti possono valutare la flessibilità, le prestazioni, l'efficienza e la gestibilità dei sistemi RSD 2.1 di Supermicro nei Centri per le Soluzioni RSD di Supermicro. Ogni centro supporta sia visite sul posto che accesso da remoto, consentendo così ai clienti di configurare in modo dinamico le risorse per carichi di lavoro specifici usando l'interfaccia grafica utente (GUI) RSD o l'interfaccia a riga di comando (CLI).

Per sperimentare i Centri per le Soluzioni RSD di Supermicro e iniziare a fare delle prove con i vostri carichi di lavoro, contattate Supermicro oggi inviando una mail a: total_solutions@supermicro.com.

