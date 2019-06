Previsão de Concursos Públicos para os próximos anos, segundo o Portal Concursos Atuais

CURITIBA, Brasil, 19 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Estamos na metade do ano, e é possível encontrar anúncios de vários concursos públicos para os próximos anos, mas qual deles realmente tem previsão para acontecer? Dentre os que já estão com editais publicados, alguns são do IBGE (para temporários), BRB, TRF 4, entre outros.

De acordo com a data de cada um dos concursos, os editais vão sendo lançados, e as publicações iminentes também, que é o caso do SEFAZ AL, TJ MG, TJ AM e a PM SC.

O site Concursos Atuais traz informações sobre os Concursos Públicos que estão previstos para os próximos anos. Confira.

Quantos concursos estão previstos para os próximos anos?

Atualmente, existem cerca de 285 concursos previstos sendo entre municiais, estaduais e federais, com remuneração que pode chegar aos R$ 30 mil. Para saber mais e facilitar a localização do seu concurso público para os próximos anos de preferência, separamos um resumo e uma lista, com o panorama, dos que acontecerão em 2019. Para saber mais continue lendo.

De acordo com informações, os concursos públicos para os próximos anos, estão previstos:

285 concursos no total;

Sendo 19 órgãos com banca definida e 14 em definição;

63 órgãos têm concursos autorizados;

33 órgãos têm comissão formada;

Mais de 40 mil vagas serão para o âmbito federal de acordo com a LOA 2019.

Lista dos concursos que já foram protocolados pelo Ministério da Economia

Secretaria do Tesouro Nacional: O órgão solicitou novo concurso, com cerca de 170 vagas no total, sendo 60 para técnicos e 110 para auditores.

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações: possui a solicitação autorizada para um novo concurso junto ao Ministério da Economia.

Instituto Brasileiro de Museus: já está solicitada a autorização para realizar novo concurso para 313 vagas para cargo superior e médio, com salário inicial de R$ 5,4 mil.

Agência Nacional de Águas: foi solicitada a abertura de 88 vagas efetivas, para os cargos de níveis superior e médio, com remuneração inicial de até R$ 12 mil.

Fundação Rui Barbosa: já há solicitação autorizada para abrir um novo concurso.

Fundação Nacional das Artes: a solicitação já foi autorizada para a abertura de 208 vagas para cargos de nível superior e média, com salário inicial de até R$ 5,4 mil.

Agência nacional do cinema: o concurso público deve ser aberto para 16 vagas para os cargos de Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica, Técnico Administrativo, Especialista em Regulação de Atividade Cinematográfica, Analista Administrativo, e Técnico em Audiovisual, com remuneração que pode chegar aos R$ 15,5 mil.

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia: Já foi enviada a solicitação para a abertura do concurso, mas ainda não foram informadas, número de vagas, nem datas e nem valores salariais.

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes: a solicitação de abertura de vagas é de 367 para níveis médio e superior, com remuneração de até R$ 10 mil.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial: o instituto ainda aguarda a resposta do governo, mas espera abrir 360 vagas para cargos de níveis superior e médio, com remuneração que pode ir até os R$ 18 mil.

Instituto Nacional de Transportes Terrestres: o concurso ainda aguarda autorização, mas deve abrir certa de 379 vagas, para os cargos de analista e técnico, com remuneração que pode chegar aos R$ 18 mil.

Agência Nacional de Energia Elétrica: o concurso já está em processo de aprovação, mas a solicitação foi feita para abrir 148 vagas, entre cargos de níveis superior e médio, com salário inicial de até R$ 12 mil.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA): O órgão está há um tempo solicitando a abertura do concurso, é possível que ele abra para os próximos anos.

Para visualizar todas as informações e atualizações sobre estes e outros Concursos Públicos abertos e que estão por vir, acesse o site https://www.concursosatuais.com. Nele você encontra as últimas notícias sobre Concursos Públicos por regiões do Brasil, dicas de estudo, Concursos Previstos, entre diversas matérias sobre o mundo dos concurseiros.

BLOGOLANDIA LTDA.

Avenida Cândido de Abreu, 776 / 803 – Centro Cívico

CEP: 80.530-000 – Curitiba – Paraná – Brasil

www.blogolandialtda.com.br

blogolandiabrasil@gmail.com

+55 (41) 2105-5913

+55 (41) 9 9142 0228

+55 (41) 9 9255 7758

FONTE Portal Concursos Atuais

SOURCE Portal Concursos Atuais