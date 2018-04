Primavera: la esperanza es eterna para los propietarios de pequeñas y medianas empresas

El optimismo récord generalizado se refleja en el 85 por ciento de los encuestados, que eligen una emoción positiva para describir qué sienten respecto del clima de negocios para los próximos seis meses: esperanza (39 por ciento), entusiasmo (37 por ciento) y alegría (9 por ciento). Esto representa un incremento moderado con respecto al otoño del 2016 (antes de las elecciones), cuando el 74 por ciento de los encuestados mencionaron emociones positivas. La cantidad que siente miedo, desesperación o ira se mantiene por debajo del 10 por ciento.

"Las pequeñas empresas son una fuente clave de actividad económica y empleo, y las percepciones de los dueños pueden ser buenos indicadores de lo que vendrá", dice Gus Faucher, economista jefe de The PNC Financial Services Group, Inc. "Los resultados generales de nuestra encuesta semestral, que comenzó en el 2003, confirman que la expansión económica de los Estados Unidos, que ya lleva casi nueve años y es la segunda más larga de la historia de la nación, continuará durante todo el 2018".

Además, seis de cada diez líderes empresariales (61 por ciento) esperan que la demanda de productos o servicios de sus compañías aumente en los próximos seis meses, en comparación con el 51 por ciento del otoño del 2017. Aunque una mayoría (51 por ciento) habla de un buen equilibrio entre el volumen de negocios y su capacidad de manejar ese volumen, el 14 por ciento dice tener más trabajo del que puede manejar sin agregar capacidad.

Los resultados clave de la encuesta son:

Observadores de salarios: nuevamente en el carril rápido: Las contrataciones y remuneraciones registraron algunos de los mayores aumentos respecto del otoño del 2017. Los salarios se han mantenido atascados en el carril lento, mientras la economía de los Estados Unidos avanzó a gran velocidad por el carril rápido. Finalmente, hay signos de que el crecimiento de los salarios puede acelerarse esta primavera: la mitad de los líderes empresariales (49 por ciento) prevé aumentar las remuneraciones de sus empleados en los próximos seis meses (en comparación con el 37 por ciento en el otoño del 2017). Este es el índice más alto desde el otoño del 2007 (51 por ciento) y es una buena noticia para la fuerza de trabajo de los Estados Unidos. Además, un tercio (32 por ciento) espera incorporar personal a tiempo completo (25 por ciento en el otoño del 2017) y el 25 por ciento tiene planes de contratar personal a tiempo parcial, un aumento significativo en comparación con el 15 por ciento para el otoño del 2017.

Se necesita (realmente) ayuda: Cuatro de cada diez (40 por ciento) dicen hoy que es más difícil contratar empleados calificados en comparación con seis meses atrás, y el mayor desafío es la falta de experiencia o habilidades. Un quinto de los encuestados (22 por ciento) atribuye la falta de contrataciones a que se hace más trabajo de otras formas, por ejemplo, mediante la automatización, la inteligencia artificial o las subcontrataciones; esto representa un incremento importante con respecto al 14 por ciento del otoño del 2017.

"Con apoyo de las reducciones de impuestos y un aumento de los gastos federales, el crecimiento económico de los Estados Unidos se acelerará en el 2018 y el mercado laboral continuará fortaleciéndose", dice Faucher. "Para evitar el recalentamiento de la economía, el Comité Federal de Mercado Abierto seguirá aumentando gradualmente la tasa de interés de fondos federales durante todo el 2018".

Dinero (eso es lo que quiero): Casi siete de cada diez líderes de pequeñas y medianas empresas (69 por ciento) esperan mayores ventas durante los próximos seis meses, un aumento significativo respecto al otoño. Dos tercios de los encuestados (64 por ciento) esperan mayores ganancias, superando el punto alto anterior establecido en la primavera del 2005 (59 por ciento). Más significativo es el salto en la cantidad de líderes empresariales que esperan cobrar precios más altos a sus propios clientes (41 por ciento, superior al 29 por ciento del otoño del 2017), y mencionan como razones primordiales el aumento de los negocios y las condiciones favorables del mercado.

The PNC Financial Services Group, Inc. (NYSE: PNC) es una de las mayores instituciones de servicios financieros diversificados de los Estados Unidos, y está organizada en torno a sus clientes y comunidades para fomentar relaciones sólidas y ofrecer servicios locales de banca minorista y empresarial, entre ellos, una amplia gama de productos de préstamo; servicios especializados para corporaciones y entidades gubernamentales, incluso banca corporativa, financiamiento inmobiliario y préstamos basados en activos; y administración de patrimonio y gestión de activos. Si desea información acerca de PNC, visite www.pnc.com.

Metodología

La encuesta Perspectivas Económicas de PNC se realizó por vía telefónica entre el 12 de enero y el 6 de marzo del 2018 en 500 empresas de los Estados Unidos con ingresos anuales entre US$ 100,000 y US$ 250 millones. El error de muestreo de los resultados nacionales es de +/- 4.4 por ciento a un nivel de confianza del 95 por ciento. La encuesta fue realizada por Artemis Strategy Group (www.ArtemisSG.com), una empresa de investigación de estrategia de comunicaciones que se especializa en el posicionamiento de marcas y cuestiones de política. La empresa, con sede en Washington, D.C., presta servicios de investigación de comunicaciones y consultoría a diversos clientes de los sectores público y privado.

Este informe fue elaborado únicamente con fines informativos generales y no con el objetivo de servir de recomendaciones o asesoramiento específicos. Toda confianza depositada en la información que se ofrece en esta información corre por exclusiva cuenta y riesgo del usuario.

