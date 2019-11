Primeira edição do Cabíria Festival acontece no Rio entre 22 e 26 de novembro

RIO DE JANEIRO, 20 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual realiza primeira edição entre os dias 22 e 26 de novembro, no Rio de Janeiro. Com programação gratuita, o evento é uma expansão do Cabíria Prêmio de Roteiro que desde 2015 incentiva a valorização de roteiristas mulheres e protagonistas inspiradoras, sob o lema "Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras". A iniciativa ocupará três espaços da capital fluminense: a Cinemateca do MAM, o Cinemaison Rio e a Fundação Casa de Rui Barbosa; e se orgulha em ser viabilizada graças a muitas parcerias e quase 300 apoiadores, de uma campanha bem-sucedida de financiamento coletivo.

Atrizes, diretoras, roteiristas, produtoras e demais profissionais mulheres do audiovisual também se engajaram para arrecadar fundos e participarão do evento, que estará de portas abertas para todos, sem distinção de gênero. Entre elas, as cineastas Lucia Murat ("Uma Longa Viagem"; "Praça Paris") e Adélia Sampaio ("O Mundo de Dentro") - primeira diretora negra brasileira a realizar um longa de ficção, Amor Maldito, em 1984; a produtora Debora Ivanov (ex-diretora da Ancine) e a diretora de Políticas Audiovisuais da Spcine, Malu Andrade; as atrizes Bruna Linzmeyer ("Alfazema"; "O Grande Circo Místico") Karine Teles ("Bacurau"; "Que Horas Ela Volta"), Maeve Jinkings ("Aquarius"; série "Onde Nascem Os Fortes") e Suzana Pires (Instituto Dona de Si); além da multifacetada Cleo, que apresentará sua plataforma digital – Cleo On Demand - ao lado da atriz vencedora do Prêmio Shell de Teatro, Vilma Melo; – e de diversas cineastas expoentes da nova geração, como Carol Rodrigues ("3%"; "A felicidade delas"), Beatriz Seigner ("Los Silencios"), Yasmin Thayná ("Cabela"; "Fartura"), Eliza Capai ("Espero tua (re)volta"), Alice Riff ("Eleições"; "Meu Corpo é Político") e muitas outras profissionais do audiovisual brasileiro.

O festival tem objetivo de se firmar no calendário anual de eventos do Rio de Janeiro através de uma programação voltada para o debate sobre gênero e diversidade na cadeia produtiva do audiovisual. Ao público é oferecida uma ampla programação de obras de cineastas mulheres com sessões de longas e curtas-metragens, seguidas de debates com as realizadoras, além de painéis, oficinas e masterclasses diversos, voltados para estimular a rede de cineastas mulheres, enriquecer a formação profissional das participantes e provocar reflexões inerentes ao feminino, dos desafios da maternidade à ocupação feminina em cargos de decisão. O Cabíria Prêmio de Roteiro também cresceu junto à expansão do projeto, celebrando roteiros de longas e as novas categorias de pilotos de série, e de argumentos infantojuvenis.

Para Marília Nogueira, da Ipê Rosa Produções, e Vânia Matos, da Laranjeira Filmes, realizadoras do festival, "o evento reforça a importância não apenas da equidade de gênero nos espaços de trabalho, mas também a do protagonismo feminino em suas próprias histórias. No contexto do audiovisual, a iniciativa soma à luta para que mulheres tenham vez e voz ao contar suas vivências, seja escrevendo roteiros, dirigindo projetos ou atuando em personagens de destaque. Já fora das telas, o Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual promove o reflexo desse empoderamento na vida pessoal de cada mulher, incentivando e respeitando seu direito de escolha, suas experiências e demandas", ressaltam.

Além disso, diante dos cortes dos financiamentos públicos e privados à cultura e da constante ofensiva ao setor promovida pelo governo federal, o Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual reúne profissionais mulheres para resistir e reagir. A ideia é pensar alternativas para desenvolver projetos, resguardar os empregos gerados pela indústria do audiovisual e manter ofertas de programação para o público.

DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO

Entre os destaques da programação, estão o estudo de caso "Filmes em Processo", com Jaqueline Souza, Renata Martins e Ana Johann e mediação de Marina Meira; a oficina "Autoras e personagens: a mulher no roteiro", com Iana Cossoy Paro; as masterclasses: "Desenvolvimento de projetos", oferecido pela produtora executiva Raquel Leiko; e "Processo Criativo", com a atriz e roteirista Karine Teles: "É nesse encontro entre experiências e visões de mundo que as descobertas e transformações acontecem. Eu sei o quanto essas experiências mudaram minha vida e o tanto que aprendi e ainda aprendo nessas oportunidades. Então, dar uma masterclass sobre criação no Cabíria Festival é uma honra e uma alegria, porque além de contar minha trajetória e meu jeito de trabalhar, sempre acabo trocando ideias e aprendendo com as pessoas que participam", afirma a atriz.

Também se destacam os painéis: "A Construção da Personagem", com a atriz Maeve Jinkings; "Desafios do audiovisual hoje", com a ex-diretora da Ancine Debora Ivanov, as produtoras Mariana Ricciardi, Tatiana Leite e Ylla Gomes, a pesquisadora Janaína Oliveira e a cineasta Lucia Murat; e "Plataformas digitais de conteúdo e representatividade" com Cleo, Vilma Melo, Isabel de Luca e Carol Albuquerque, representando as plataformas digitais Cleo On Demand e Hysteria. A atriz, roteirista e empreendedora - Suzana Pires apresentará a palestra "Dona de Si".

Na programação de filmes, os longas de ficção inéditos "Tarde para morrer jovem", da chilena Dominga Sotomayor Castillo, premiado em Locarno; "O sussurro do jaguar", de Thais Guisasola e Simon(e) Jaikiriuma Paetau; os documentários "À luz delas", de Nina Tedesco e Luana Faria; e "Fabiana", de Brunna Laboissière, além de 27 curtas de realizadoras de todo o Brasil.

CONTEÚDO PARA CRIANÇAS E MÃES

O Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual também contará com conteúdo cuidadosamente selecionado, dedicado às crianças e mães. Os curtas de animação "Lé com Cré", de Cassandra Reis, vencedor do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019; "Vivi Lobo e o Quarto Mágico", de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo; "Fábula da Vó Ita", de Joyce Prado e Thalita Oshiro Meireles; e "Orun Ayiê, A Criação do Mundo", de Jamile Coelho e Cintia Maria, compõem a sessão infantil do festival. Após a exibição das produções, haverá bate-papo com as realizadoras Cassandra Reis, Mariana Lopes e Isabelle Santos.

A coprodução colombiana, brasileira e francesa "Los Silencios", dirigida por Beatriz Seigner, que teve estreia mundial na Quinzena dos Realizadores de Cannes, foi escolhida para a "Sessão Mães & Filh_s – Cinema e Maternidade". A exibição do longa será adaptada para mães acompanhadas por seus bebês e crianças, seguida por bate papo com a diretora.

PARCERIAS

O festival conta com diversas parcerias, entre elas: Embaixada da França no Brasil, Cinemaison Rio, Cinemateca do MAM, Fundação Casa de Rui Barbosa, Projeto Paradiso, Video Camp, Instituto Dona de Si, ETC Filmes, Projeto Visionárias, Maquinário Narrativo, Tertúlia Narrativa, FRAPA – Festival do Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, ROTA – Festival do Roteiro Audiovisual (Rio de Janeiro), Pandora Filmes, Olhar Distribuição, Vitrine Filmes, Canal Curta, entre outras.

SOBRE O PRÊMIO CABÍRIA

Idealizado por Marília Nogueira sob o lema "Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras", o Prêmio Cabíria foi lançado em 2015. Seu nome resgata uma célebre personagem de Federico Fellini no filme "Noites de Cabíria", eternizada pela atriz Giulietta Masina. Sua criação colocou em pauta três objetivos principais: estimular roteiristas a criarem histórias com protagonistas mulheres relevantes, diversas e inspiradoras; converter o prêmio em um selo de qualidade para os projetos premiados, visando a ampliação das suas chances de encontrar financiamento e chegar às telas; e contribuir para o aumento de oportunidade e visibilidade a roteiristas mulheres. Em suas três edições (2016-2018), o prêmio recebeu inscrições de 427 roteiros protagonizados por mulheres, realizou duas bem-sucedidas campanhas de financiamento coletivo e distribuiu R$35 mil em prêmios.

LARANJEIRAS FILMES

Foco na produção criativa de conteúdos originais e projetos audiovisuais que conciliem excelência estética, impacto social e potencial de comunicação. Com sede no Rio de Janeiro, aberta para o mundo, a produtora, sob as perspectivas de renovação de processos produtivos e no impulsionamento de novas vozes, se organiza em dois núcleos: a Laranjeiras Filmes atende demandas de perfil executivo, consultivo e gerencial de projetos, enquanto o selo Fruto Conteúdo é direcionado para o desenvolvimento criativo e estratégico de conteúdos para todas as mídias e telas. Acredita nos potenciais transformadores da soma de experiências plurais e do trabalho colaborativo para a realização de projetos relevantes, diversos e inspiradores. www.laranjeirasfilmes.com

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Programação sujeita à lotação e à alteração, sem aviso prévio. Confira a programação no site do festival: www.cabiria.com.br

CINEMATECA DO MAM

SEXTA-FEIRA - DIA 22

14h30m – 16h15m

Cinemateca do MAM

PAINEL - Gênero e Diversidade na Cadeia Produtiva do Audiovisual

Com Mariani Ferreira (Roteirista), Débora Ivanov (Produtora), Paula Gomes (Olhar Distribuição), Ana Gabriela (Canal Curta) e Canal Brasil (Marina Pompeu)

Mediação: Krishna Mahon

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

16h30m – 18h

Cinemateca do MAM

PAINEL - Encontro de iniciativas afirmativas

Com Malu Andrade (SpCine), Erica de Freitas (Projeto Visionárias), Josi Campos (VideoCamp) e Fernanda Lomba (Instituto Nicho 54)

Mediação: Andréa Cals

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

SÁBADO – DIA 23

11h30m – 12h10m

Cinemateca do MAM

SESSÃO INFANTIL

Lé com Cré (SP, 2018, 5'29", Doc, Animação) de Cassandra Reis

Vivi Lobo e o quarto mágico (PR, 2019, 13', Ficção, Animação) de Isabelle Santos e Edu MZ Camargo

Fábula da vó Ita (SP, 2017, 5'25", Ficção, Animação) Joyce Prado Thalita Oshiro Meireles

Orun Ayiê, A Criação do mundo (BA, 12', 2015, Ficção, Animação) de Jamile Coelho e Cintia Maria

Sessão seguida de bate-papo com as realizadoras

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

13h – 14h40m

Cinemateca do MAM

SESSÃO Eleições (Brasil, 2019, 93', Doc) de Alice Riff

Classificação indicativa: 12 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

13h – 14h50m

Aquário - Cinemateca do MAM

MASTERCLASS Desenvolvimento de projetos com Raquel Leiko

Classificação indicativa: Livre

** Inscrições prévias

15h – 16h30m

Aquário - Cinemateca do MAM

ESTUDO DE CASO Eleições com Alice Riff, diretora, e Vanessa Fort, roteirista.

Classificação indicativa: Livre

** Inscrições prévias

15h – 16h30m

Cinemateca do MAM

PAINEL Desafios do audiovisual

Com Debora Ivanov, Lucia Murat, Janaína Oliveira, Mariana Ricciardi e Tatiana Leite.

Mediação: Fernanda Lomba

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

17h – 19h

Cinemateca do MAM

Tea for two (SP, 2018, 24', Ficção) de Julia Katharine

Grito! Parte I: Mini Manifesto feminista interseccional em imagens (PE, 2018, 23'25", Doc), de Dandara de Morais

Poder (RJ, 2018, 20', Ficção) de Sabrina Rosa

Sessão seguida de debate com mediação de Paula Alves

Classificação indicativa: 14 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

19h15m – 21h

Cinemateca do MAM

Cadelas (RJ, 2018, 22', Ficção) de Rita Toledo, e O sussurro do jaguar

(Brasil/Colômbia/Alemanha, 2018, 79', Drama) de Thais Guisasola e Simon(e) Jaikiriuma Paetau

Sessão seguida de debate com mediação de Eleonora Loner

Classificação indicativa: 14 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

DOMINGO - DIA 24

13h – 14h50m

Cinemateca do MAM

Prefiro não ser identificada (RJ, 2018, 20', Doc) de Juliana Muniz

Sem Asas (SP, 2019, 20', Ficção) de Renata Martins

A mulher que sou (PR, 15'09", Ficção) de Nathália Tereza

Sessão seguida de debate com mediação de Cíntia Domit Bittar

Classificação indicativa: 10 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

13h – 15h

Aquário - Cinemateca do MAM

MASTERCLASS Processo Criativo com Karine Teles

Classificação indicativa: 16 anos

** Inscrições prévias

15h – 17h

Cinemateca do MAM

SESSÃO Mães & filh_s – Cinema e Maternidade

Los Silencios (Colômbia/Brasil/França, 2019, 90', Drama) de Beatriz Seigner

Sessão seguida de bate-papo com Beatriz Seigner

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

15h30m – 17h

Aquário - Cinemateca do MAM

ESTUDO DE CASO Filmes em processo:

"Incubo" com Jaqueline Souza e Renata Martins

"A mesma parte de um homem" com Ana Johann

Mediação de Marina Meira

Classificação indicativa: Livre

** Inscrições prévias

17h15m – 19h30m

Cinemateca do MAM

Torre (SP, 2017, 18', Doc Animação) de Nádia Mangolin

Travessia (RJ, 2017, 5', Doc Experimental) de Safira Moreira

O Baile (SC, 2019, 18', Ficção) de Cíntia Domit Bittar

Fartura (RJ, 2019, 27', Doc) de Yasmin Thayná

Sessão seguida de debate com mediação de Mariani Ferreira

Classificação indicativa: 12 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

19h45m – 21h

Cinemateca do MAM

À Luz delas (Brasil, 2019, 75', Doc) de Nina Tedesco e Luana Farias

Sessão seguida de debate, mediação de Natara Ney

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

SEGUNDA-FEIRA – DIA 25

CASA DE RUI BARBOSA

9h – 13h

Fundação Casa de Rui Barbosa

OFICINA de diálogos com Eleonora Loner

Classificação indicativa: 16 anos

** Inscrição prévia

SEGUNDA-FEIRA – DIA 25

CINEMAISON RIO

10h – 12h30m

Cinemaison Rio

ESTUDO DE CASO A construção da personagem com Maeve Jinkings e mediação de Karen Black

Sessão de Estátua (SP, 25', Ficção) de Gabriela Amaral Almeida e Guaxuma (PE, 14', Doc) de Nara Normande

Classificação indicativa: 12 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

13h – 14h40m

Cinemaison Rio

Espero a tua (re)volta (BRASIL, 2019, 93', Doc) de Eliza Capai

Classificação indicativa: 13 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

15h – 17h

Cinemaison Rio

Sample (SP, 2018, 15', Ficção,) de Ana Julia Travia

O mistério da carne (DF, 2018,18', Ficção) de Rafaela Camelo

Carne (SP, 2019, 12', Doc Animação) de Camila Kater

Angela (MG, 2019, 15', Ficção,) de Marília Nogueira

Sessão seguida de debate com mediação de Iana Cossoy Paro

Classificação indicativa: 14 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

17h30m – 19h

Cinemaison Rio

PAINEL Plataformas digitais e representatividade

Com Cleo e Vilma Melo (Plataforma Cleo on demand), Isabel de Luca e Carol Albuquerque (Hysteria)

Mediação: Andréa Cals

Classificação indicativa: 16 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

19h30m – 21h30m

Cinemaison Rio – Mezanino Midiateca

MASTERCLASS Hysteria - Branded Content & Formatos Curtos com Isabel de Luca e Carol Albuquerque

Classificação indicativa: 16 anos

** Inscrição prévia

19h30m – 22h

Cinemaison Rio

O que resta (Brasil, 2018, 96', Ficção) de Fernanda Teixeira

Classificação indicativa: 16 anos

Sessão seguida de debate, mediação de Maria Caú

* Retiradas de senhas uma hora antes

TERÇA-FEIRA - DIA 26

CASA DE RUI BARBOSA

9h – 13h

Fundação Casa de Rui Barbosa

OFICINA de "Autoras e personagens: a mulher no roteiro" com Iana Cossoy Paro

Classificação indicativa: Livre

** Inscrição prévia

CINEMAISON RIO

13h30m – 14h30m

Cinemaison Rio

Palestra Dona de Si com Suzi Pires

Classificação indicativa: Livre

* Retiradas de senhas uma hora antes

14h45m – 16h45m

Cinemaison Rio

Tarde para morrer jovem (Chile, 2018, 110', Drama) de Dominga Sotomayor Castillo

Classificação indicativa: 14 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

17h – 19h15m

Vó a senhora é lésbica? (RJ, 17', Ficção) de Larissa Lima e Bruna Fonseca

Quebramar (SP, 27, Doc) de Cris Lyra

A Felicidade Delas (SP, 14', Ficção) de Carol Rodrigues

Preciso dizer que te amo (SP, 17', Doc) de Ariel Nobre

Sessão seguida de debate com mediação de Márcia Zanelatto

Classificação indicativa: 14 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes.

19h30m – 22h

Fabiana (Brasil, 85', Doc)

Sessão seguida de debate com mediação de Eleonora Loner

Classificação indicativa: 12 anos

* Retiradas de senhas uma hora antes

ENDEREÇOS

Cinemateca do MAM - Av. Infante Dom Henrique, 85 - Praia do Flamengo

Fundação Casa de Rui Barbosa - R. São Clemente, 134

Cinemaison Rio - Av. Pres. Antônio Carlos, 58 - 4° andar - Centro

** Inscrições prévias no site www.cabiria.com.br a partir do dia 8

Instagram: @cabiria_festival

