Primeiro Festival de Meninas do Brasil no MASP

Evento apresentará pesquisa inédita sobre a visão de futuro das meninas brasileiras, além de shows e talks de meninas e mulheres inspiradoras

SÃO PAULO, 26 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- O Instituto Plano de Menina, criado pela jornalista e comunicadora social Viviane Duarte em 2016, já impactou positivamente a vida de mais de 2 mil meninas em São Paulo e atualmente atua em 10 Estados do Brasil, com uma metodologia que promove a autoestima, confiança e protagonismo de meninas pelo Brasil.

O projeto tem módulos de oficinas sobre educação financeira, empreendedorismo, liderança, programação, direito, cidadania, inteligência emocional e outros temas. Após passar pela jornada de 08 meses de cursos, a menina se forma pelo projeto e é encaminhada a vagas de emprego de jovem aprendiz por meio de parcerias do Instituto com grandes empresas como Unilever, Amaro, Pepsico, Bayer, Omie, entre outras.

No Dia Internacional da Menina, 11 de Outubro, o Plano de Menina realizará o seu primeiro FESTIVAL PLANO DE MENINA, no maior museu da América Latina, o MASP, com uma programação inspiradora e que trará histórias reais de meninas da periferia que estão conquistando seus planos por meio do Instituto e transformando não só sua realidade, mas como de toda sua família e comunidade com uma nova visão de mundo e conexões com propósito que são realizadas.

Também haverá painéis com Jules de Faria, do Think Olga, Ellora, Xan Ravelli, entre outras influenciadoras com proprósito e shows de cantoras, como a Rapper Yzalu e Banda As Valquirias, com a apresentação da jornalista Joyce Ribeiro, que será uma das mestres de cerimônia do evento.

"Nosso propósito com o Plano de Menina é ser uma ponte de acesso às meninas de periferias e transformar de fato suas vidas por meio da informação e conexões com mulheres inspiradoras e oportunidades no mercado de trabalho. Queremos fazer mais que advocacy, queremos transformar a vida de meninas que nascem sem oportunidades e engravidam cedo, reproduzindo o histórico familiar. Enquanto leis não saem do papel é preciso agir e garantir que estas meninas sejam protagonistas de suas histórias", afirma Vivi Duarte.

No Festival haverá a divulgação de uma pesquisa inédita sobre a visão de futuro das meninas brasileiras e o lançamento oficial do mini documentário "ME DÁ UMA LICENÇA", co-criado pelas meninas que participam do projeto.

Confira a programação :

15h30 Abertura banda As Valquirias

15h45 Quando eu era uma menina – Mylene Ramos

15h50 A Mulher que eu quero ser – Julia Ilario

15h55 Banda As Valquírias

16h00 às 16h10 Girls Talk – Alana, Gabriela e Luana

16h15 Banda As Valquírias

16h25 Batalha de Poesia – Amanda, Camila, Leticia

16h30 Sessão minidoc Me dá uma licença

16h40 Painel Me dá uma licença – Jules Faria, Victoria Dandara, Julia Teodoro e Luz Ericka

17h25 Show Yzalu

17h35 Quando eu era uma menina – Valéria Almeida

17h40 A mulher que eu quero ser – Pamela (etec)

17h45 às 17h55 Girls Talk – Meninas do Grajaú

18h00 Show Yzalú

18h05 Painel Pesquisa: Autoestima da menina brasileira, Julia Horta, Ellora Haonne, Xan Ravelli, Alexandra Gurgel, Adriana Carvalho

18h50 A menina que eu era e a mulher que eu sou – Amanda & Yzalu

19h05 Painel: Lugar de menina

19h40 às 19h50 Homenagem:

Representatividade: Joyce Ribeiro

Inspiração: Alexandra Gurgel

Realização: Juju Gol

20h10:Encerramento – Banda

ENTRADA GRATUITA E LIMITADA - SE INSCREVA:

https://docs.google.com/forms/d/1qtu2xxOv2KOGlUq16fTumTf5EAZdxQui4dYaQRtFbQY/prefill

FONTE Instituto Plano de Menina

