Primeiro teste rápido de antígeno para a COVID-19 para o local de atendimento produzido nos EUA

MIAMI, Flórida, 1 de outubro de 2020 /PRNewswire/ -- A API Pharma dos EUA gostaria de anunciar o lançamento de um teste rápido de antígeno para a COVID-19 para o local de atendimento que apresenta os resultados em 20 minutos. Como analisaremos a presença de proteínas no vírus, a maioria das pessoas com COVID-19 testará positivo mesmo antes de apresentarem sintomas. O teste pode ser realizado em qualquer lugar, sem a necessidade de equipamentos laboratoriais ou de profissionais de saúde com treinamento adicional. Os pacientes podem até mesmo coletar suas próprias amostras do nariz, o que significa que o profissionais de saúde não precisam usar equipamento de proteção individual (EPI), já que eles podem manter distância de dois metros durante a coleta da amostra. A facilidade de uso reduz os custos para os profissionais de saúde e para os pacientes, ao mesmo tempo que oferece precisão comparável às amostras nasofaríngeas profundas de PCR.

O teste rápido de antígeno para Covid tem a marca CE (Europa) e é registrado no programa de autorização de uso de emergência da FDA (EUA). UU. Nossos testes rápidos de anticorpos e de antígeno são produzidos na Flórida, EUA. UU. Ambos estão disponíveis para compra em qualquer lugar. A API Pharma está em busca de parceiros para distribuição em todos os países da América Latina. Entre em contato conosco para obter mais informações.

Funciona com amostras nasais, nasofaríngeas ou orofaríngeas

As hastes e todos os reagentes estão incluídos

Não requer um laboratório ou profissionais especialmente treinados.

Aprovado pela marca CE (União Europeia)

Em comparação às amostras nasofaríngeas profundas para PCR, as amostras nasais superficiais de antígenos apresentam:

Sensibilidade: 92,5% Especificidade: 99,2%

Instruções simples:

Etapa 1: colha uma amostra de uma das três seguintes maneiras: nasal superficial, orofaríngea ou nasofaríngea profunda.

Etapa 2: coloque em um tubo com 6 gotas de tampão e agite.

Etapa 3: adicione 10 ul de tampão e a amostra ao cartão.

Etapa 4: adicione duas gotas de diluente.

Etapa 5: veja o resultado após 20 minutos

A API Pharma também oferece os melhores preços para kits de PCR e de extração de RNA. Os kits de PCR são aprovados com a marca CE e também pelo programa de autorização de uso de emergência da FDA (EUA). Eles são produzidos na Europa e temos 20 milhões em estoque.

Para mais informações, envie um e-mail para [email protected]

FONTE API Pharma

SOURCE API Pharma