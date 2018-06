product-monitoring.com : Consline AG présente une nouvelle plateforme d'information

Les entreprises demeurent responsables de leurs produits après leurs vente et doivent surveiller leurs performances sur le terrain. Il es difficil de reunir de l'information sur la surveillance de produits, bien qu'elle soit devenur cruciale à cause de l'Internet, de la complexité accrue des produits et des réglementations, ainsi que de la globalisation de la production et des activités liées à la vente. Pour cette raison Consline AG propose maintenant product-monitoring.com, une nouvelle plateforme complète d'informations dans ce domaine. Outre des définitions de base et des sources métier en ligne, la plateforme fournit des renseignements sur les différents experts, documentations et événements. Actualités sur le domaine de surveillance de produits et le niveau de responsabilité produit/fabriquant complémentent les données disponibles.



product-monitoring.com s'adresse aux resonsables des services de développement de produits, de qualité et d'après-vente, ainsi qu'aux responsables de la sécurité des produits et des experts en sécurité.

Il suffit de consulter le Yellow Print sur l'intégrité des produits publié par l'union de l'industrie automobile (VDA) Allemande pour constater l'importance de la nouvelle plateforme d'informations de Consline, pour les constructeurs automobiles, par exemple : Ce thème est explicitement abordé dans le chapitre consacré à l'observation du marché de cette publication.

Consline AG (http://www.consline.com) est un pionnier dans le domaine du suivi en ligne précis et exhaustif de l'avis des clients et de l'information en ligne des entreprises. Depuis 1999, Consline aide les entreprises à améliorer leurs produits, services et campagnes, ainsi qu'à s'assurer de la conformité de leurs produits à la législation. Le système CIMS (Consline Intelligence Management System) créé par Consline est basé sur une combinaison unique de technologie Web de pointe, d'intelligence artificielle, d'employés qualifiés et de connaissance internationale de l'industrie.

Contact pour la presse :

Dorothea Bräuer

Consline AG

Leonrodstr. 68

80636 Munich

Allemagne

Tél. : +49-89-306-3650

Courriel : contact@consline.com

Internet : http://www.consline.com

