Projeto do interior de São Paulo é indicado para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz

RIBEIRÃO PRETO, Brasil, 10 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- O movimento Walking Together, que começou em 2010 na cidade paulista de Catanduva, a princípio queria reunir um grupo de amigos e "amigos dos amigos" para criar uma rede de pessoas do bem para discutir sobre criatividade, inovação e trocar conhecimento. O projeto deu tão certo que rapidamente se expandiu por cidades do interior do Brasil e neste ano foi indicado por um grupo de professores para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, em Oslo, na Noruega, por seu grande impacto.