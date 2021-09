Projeto "Ocupação: Casarão Brasil" promove exposição em São Paulo

Durante toda a primeira fase, o projeto gerenciado pela Lona contou com a colaboração de Clara de Cápua para registrar os fragmentos de experiências, práticas artísticas e vivências em vídeos, fotografias e desenhos. "Tra(u)ma" é a materialização das experimentações e dos registros visuais feitos ao longo do período de pesquisa e criação e traz itens que fazem parte do cotidiano da cidade. "A ideia dessa ocupação está associada à minha permanência e da Clara no espaço ao longo desses dois meses, quando fizemos a coleta e o registro artístico. Agora, estamos abrindo para o público interagir com as experimentações e vivências exploradas durante a primeira fase", conta o artista.